En güvenilir rota Türkiye: Barış kuşağı tesis etmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarının da yer aldığı geniş katılımlı oturumda konuştu. Zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e daveti için teşekkür etti. Erdoğan, Özbekistan'da kendilerine gösterilen misafirperverlik için müteşekkir olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ üyeliğine yeni kabul edilen İran'ı da kutladı.

MÜSTESNA BİR KONUMA SAHİBİZ

Türkiye'nin "en batıdaki Asyalı, en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahip olduğunu" ifade eden Erdoğan, Asya ile binlerce yıla dayanan beşeri, kültürel ve siyasi bağları bulunduğunu söyledi. "2019 yılında ilan ettiğimiz Yeniden Asya Girişimimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz." diyen Erdoğan, ŞİÖ'yü Asya'nın hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma anlayışına dayalı kadim kültürünün bugünkü temsilcisi olarak gördüklerini bildirdi.

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ASYA'YA AÇILAN PENCERELERİMİZ

Bunun için de teşkilatla ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 10 yıldır sahip olduğumuz Diyalog Ortağı statümüz sayesinde burası Asya'ya açılan pencerelerimizden biri haline gelmiştir. Teşkilatın enerji kulübü üst düzey grubunun dönem başkanlığını 2017 yılında üstlenmiştik. Bu kapsamdaki 3. yüksek düzeyli grup toplantısını Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi teşkilat için de bir ilki teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk, teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Bundan sonra müşterek çabalarımızla iş birliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum."

DAHA ADİL, KAPSAYICI BİR DÜZEN

Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin krizleri çözme kabiliyetini yitirdiğine dikkati çektiklerini ifade etti. Küresel sistemin reform ihtiyacını vurgularken bir yandan daha adil, temsil kabiliyeti yüksek, kapsayıcı ve etkin bir düzenin tesisi için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Bunu yaparken bölgemizde ve ötesinde barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için her türlü çabayı sergiliyoruz. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Bu kapsamda Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla bir an evvel sona erdirilmesi için yoğun gayret gösteriyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında Birleşmiş Milletler ve taraflarla verimli bir iş birliği yürütüyoruz. Tahılın, Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere özellikle en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması noktasında da samimi çaba harcıyoruz." dedi.

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Türkiye en güvenilir rota

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan ve Putin'in basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.

TAHIL YOKSULA GİTMEDİ

Kremlin'den yepğler açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, “Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı.” dedi.

AKKUYU 2023'TE DEVREYE GİRER

Putin, “Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz çalışıyor.” ifadesini kullandı. Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, ilk ünitenin 2023’te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

ŞİÖ'YE DAVET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, “Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin bu yapıdaki çalışmalarını memnuniyetle karşılayacağız” dedi.

RUBLE İLE GAZ

Putin, Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti. Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.

Savaşın bitmesi için her şeyi yapıyoruz

Zirvede en dikkat çekici açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den geldi. Putin, Ukrayna savaşının bitmesinin istediklerini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi görüşen Putin, “Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tutumunuzu, sürekli olarak dile getirdiğiniz endişelerinizi biliyorum. Tüm bunların mümkün olduğunca hızlı sona ermesi için her şeyi yapıyoruz” dedi. Öte yandan AB Komisyonunun Rus gübresine yönelik yaptırımları kaldırma kararına yönelik çeşitli eleştirilerde bulunan Putin, “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini, gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız.” dedi.

Her alanda iş birliğine hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada küresel tedarik zincirlerinde devamlılık bakımından doğu ve batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin öneminin bugün daha fazla anlaşıldığını ifade ederek şunları kaydetti: "Ülkemizin doğu ile batı arasındaki köprü konumu bizlere emsalsiz imkanlar sunmaktadır. Bu anlayışla güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme kadar her alanda iş birliğine hazırız. ŞİÖ içinde devam eden siyasi ve ekonomik süreçlere de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Teşkilat üyesi ülkelerin ekonomik ve insani kalkınmalarından temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine kadar her konudaki çabalarını yakından takip etmeyi ve iş birliği yapmayı sürdüreceğiz."

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Semerkant’ta yoğun diplomasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü. Erdoğan, zirvedeki temasları kapsamında İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

DÜNYA Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkeleri ulusal para birimlerinin kullanım oranının artırılması konusunda anlaştı