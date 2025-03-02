Enkazlar arasında Gazze'de ilk sahur

İsrail saldırılarıyla büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda, Ramazan'ın ilk sahuru enkazların arasında kurulan büyük bir sofrada yapıldı. Ramazan fenerleri, ışıklar ve Filistin bayraklarıyla süslenmiş masanın etrafında toplanan Gazzeliler, tüm zorluklara rağmen birlik ve dayanışma içinde sahur yaparak Ramazan'ı karşıladı.





300 BİN YAPI YIKILDI

Gazze'de yaşayanlar Ramazan ayına bu yıl benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında girdi. İsrail'in 15 aydan uzun süren saldırıları sonucu binlerce kişinin evi enkaza dönüştü ve binlerce kişi de zorla yerinden edildi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı. Gazze'de 60 bin 368 konut, 823 cami, 3 kilise, üniversite binalarının da arasında yer aldığı 136 eğitim kurumu tamamen yıkılırken, 355'i de hasar gördü.





ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, ilk sahurunu enkazlar arasında uzun bir sofra kurarak birlikte yaptı. Yardım gönüllüsü Süleyman el-Ferra, "Yıkıma ve Gazze'deki savaşa rağmen Gazze halkını, yıkıntılar arasında ve bir arada ilk sahuru yaparak sevindirmek istedik." dedi. Evleri yıkılan Gazzelilerin kalbine

huzur ve sevinç yerleştirmek adına her yeri süsleyerek ışıklandırdıklarını belirten Ferra, Filistinlilerin bir nebze de olsa ramazanın manevi atmosferini yaşadığını ifade etti. Yardım gönüllülerinden Ebu Sufyan da İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan acı ve yıkıma rağmen birlik ve dayanışma ruhunun kaybolmadığını dile getirdi. Ebu Safyan şunları söyledi: "Bugün, Allah'ın inayeti ve Filistin halkını seven herkesin lütfuyla, dökülen kana, gördüğümüz yıkıma rağmen küçük çocukların yüzünü güldürmeyi ve neşelendirmeyi başardık."





DUALARIMIZ BARIŞ IÇIN

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, önceki akşam, İsrail'in yaklaşık 16 ay süren ağır bombardımanı sonucu yıkılan camilerin enkazı üzerinde Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Filistinliler, enkazlar arasında yükselen ezanların ardından ilk teravih için saf tuttu. Gazze Şeridi'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen "Büyük Ömeri" başta olmak üzere İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı arasında saf tutan Filistinliler, hep birlikte tekbirler eşliğinde teravih namazını kıldı. İsrail'in camilere yönelik saldırılarında parçalanan halılar veya seccadeler üzerinde namaza duran Filistinliler, kaybettikleri yakınları ve Gazze'de barış için dua etti. Filistinler, gözyaşları içinde "Allah'ım Gazze'yi ve halkını koru" niyazında bulundu.



