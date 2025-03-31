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Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açıp İHA ile keşif uçuşu yaptı

Ermenistan Azerbaycan mevzilerine ateş açıp İHA ile keşif uçuşu yaptı

20:1231/03/2025, Pazartesi
IHA
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Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Ermenistan, Azerbaycan sınırındaki provokasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Azerbaycan'ın tüm yapıcı tavrına rağmen Ermenistan bölgede yine provokasyon peşine düştü. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açıp İHA ile keşif uçuşu yaptığı bildirildi. Açıklamayı yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bu provokasyonları örtbas etmek amacıyla yanlış bilgiler yaydığını aktardı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Karakilse ilinin Bazarçay yerleşim bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarına devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 11.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Karakilse ilinin Bazarçay yerleşim bölgesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

Azerbaycan'dan provokasyonlara tepki

Açıklamada Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı, insansız hava araçlarıyla (İHA) keşif uçuşları yapmaya çalıştığı ve bu provokasyonları örtbas etmek amacıyla yanlış bilgiler yaydığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'ın Hanazah yerleşim bölgesine ateş açtığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve bu tür dezenformasyonlarla uluslararası kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını bildirdi.



#Ermenistan
#Azerbaycan
#Ateş
#İHA

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