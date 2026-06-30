Ermenistan'da 'normalleşme' çatlağı: Milyarder muhalefetten Paşinyan'a operasyon hamlesi

"Hiçbir şey yapmazsak, Nikol Paşinyan kendi kendini görevden alacak çünkü her gün yeni bir başarısızlığı oluyor. Ermeni halkı bunu her gün görecek ve kendi değerlendirmesini yapacak. Paşinyan'ı görevden almak için gizli planımız var, bunu şimdi açık etmeyeceğim. Bunu kolaylıkla yapacağız."