Ermenistan'da 'normalleşme' çatlağı: Milyarder muhalefetten Paşinyan'a operasyon hamlesi

Ermenistan'da ana muhalefet partisi lideri ve iş adamı Samvel Karapetyan, seçimi kazanan Başbakan Nikol Paşinyan'ı görevden almak için 'gizli plan'ının olduğunu ifade etti. Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlayan Karapetyan, Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.
Paşinyan tek başına iktidarını sürdürüyor
Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katılmıştı.
Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda bir dönem daha çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etmişti.
Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı olmuştu.
Karapetyan ailesi kimdir?
Güçlü Ermenistan hareketi lideri milyarder iş insanı Karapetyan'ın Rusya, Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlıkları bulunuyor.
Yatırımlarının büyük bölümü Rusya'da olan Karapetyan'ın servetinin 4 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Ermenistan'ın elektrik şebekesinde de önemli pay sahip Karapetyan, iktidarı ele geçirmeye çağrı, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi suçlamalarla yargılanmış ve ev hapsine alınmıştı.
Karapetyan, birden fazla ülke vatandaşlığı taşıması nedeniyle anayasa gereği seçimlerde aday olamamış, yerine yeğeni Narek Karapetyan seçim maratonuna katılmıştı.
Popülist söylemleriyle dikkati toplamaya çalışan Samvel Karapetyan'ın oğlu Sargis Karapetyan da ülkedeki demografik sorunların çözümü için "Seks Bakanlığı" kurulmasını savunuyor.
Karapetyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile Paşinyan yönetimi arasındaki gerilimde Kilisenin yanında yer alırken, Paşinyan'ı Azerbaycan'a fazla taviz vermekle suçluyor ve Moskova ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.