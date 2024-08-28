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Dünya

Eski ABD Başkanı Trump ile Demokratların adayı Harris 10 Eylül'de kozlarını paylaşacak

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi olan Demokrat aday ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 10 Eylül'de gerçekleştirilecek bir canlı yayına katılmak üzere "anlaşmaya vardığını" duyurdu.

00:26 - 28/08/2024 среда
Güncelleme: 00:54 - 28/08/2024 среда
AA
Donald Trump - Kamala Harris
Donald Trump - Kamala Harris

Eski ABD Başkanı Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım." ifadesini kullandı.

Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı.

Trump, ayrıca, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek." ifadesine yer verdi.

Trump'ın paylaşımı "adayların konuşmadığı zamanlarda mikrofonların sesinin kısılması" gibi belirli tartışma protokolleri konusunda Harris'in kampanya ekibiyle yaptığı müzakerelerin ardından geldi.

ABC haber kanalına güvenmediğini belirterek kanal için "Fake News" (Sahte Haber) tabirini kullanan Trump, canlı yayın tartışmasına daha önce "katılacağı", iki gün önceki paylaşımında ise "katılmayabileceği" yönünde farklı açıklamalarda bulunmuştu.


#ABD
#Donald Trump
#Kamala Harris
#tartışma
#seçim
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