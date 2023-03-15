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Dünya

Eski Avustralya Başbakanı: 'AUKUS' tarihin en kötü anlaşması

Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating, ülkesinin filosunu modernize etmek amacıyla ABD'den nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar satın alma planına yönelik yaptığı açıklamada, ''Bu, tarihin en kötü anlaşması olmalı'' ifadelerini kullandı.

10:15 . 15/03/2023 الأربعاء
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Eski Avustralya Başbakanı 'AUKUS'a ateş püskürdü

Eski Avustralya Başbakanı 'AUKUS'a ateş püskürdü

Bir Ulusal Basın Kulübü etkinliğinde konuşan Keating, denizaltıların yararlı bir askeri amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.


Keating, “Çinlilerin Avustralya'yı tehdit etmesinin veya ona saldırmasının tek yolu karada. Yani, bizi işgal etmek için büyük bir orduya sahip askeri gemilerden oluşan bir donanma getiriyorlar” şeklinde konuştu.


Eski Avustralya Başbakanı Paul Keating

Associated Press'e göre Avustralya'nın bu tür bir Çin donanmasını uçaklar ve füzelerle batıracağını da sözlerine ekledi.


Keating, "Bizi korumak için Amerikan denizaltılarına ihtiyacımız olduğu fikri," dedi. “Sekiz tane alırsak, üçü denizde. Üçü bizi Çin'in gücünden koruyacak. Gerçekten mi?"



Anlaşma, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından San Diego'da duyuruldu. Çin'in Hint-Pasifik'teki askeri yığınağı ve etkisine ilişkin artan endişelerin ortasında geldi. Biden, denizaltıların hiçbir şekilde nükleer silah taşımayacağını vurguladı.


#Eski Avustralya Başbakanı
#AUKUS anlaşması
#en kötü anlaşma
1 saat önce
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Eski Avustralya Başbakanı: 'AUKUS' tarihin en kötü anlaşması
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