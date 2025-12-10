Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Fas’ta çöken binalarda can kaybı 22’ye yükseldi

Fas’ta çöken binalarda can kaybı 22’ye yükseldi

23:4510/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İdari soruşturma başlatıldı
İdari soruşturma başlatıldı

Fas'ta gece vakti çöken iki binada can kaybı 22'ye yükseldi. Yetkililer, binaların çökmesine neden olan faktörlerin belirlenmesi için teknik ve idari soruşturma başlatıldı.

Fas’ta iki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.


Fas’ın Fes şehrine bağlı Al Mostaqbal Al Massira Mahallesi’nde gece saatlerinde çöken iki binada can kaybı arttı. Fes Savcısı yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Savcı, bir binanın boş olduğunu, diğerinde ise bir çocuğun doğumu için Akika kutlaması düzenlendiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran savcı, kutlamanın yapıldığı binada 8 ailenin yaşadığını belirtti.


Yerel yetkililer, ise adli soruşturmanın yanı sıra, dört katlı olan binaların çökmesine neden olan faktörleri belirlemek için teknik ve idari bir soruşturma da başlatıldığını açıkladı.


Fas basını, söz konusu binaların 2006 yılında, şehrin gecekondu mahallelerinde yaşayanların kendilerine tahsis edilen arsalar üzerinde kendi evlerini inşa etmelerini öngören bir hükümet programı kapsamında inşa edildiğini ifade etti.



#Bina
#Çöküntü
#Fes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çevre Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları başladı: Mühendis, Mimar, Tekniker, Avukat ve diğer kadrolar için şartlar açıklandı