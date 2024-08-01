Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'den hesap sorulmalı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) aylık başkanlığını yapan Rusya'nın Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya birer mektup gönderdi.
Haniye suikastının İran egemenliğine yönelik açıkça bir ihlal olduğunu belirten Mansur, katil sürüsünün zaten Lübnan ve Suriye topraklarına yönelik aynı ihlalleri tekrarladığını kaydetti.
Haniye suikastı ve Gazze'de 130 binden fazla Filistinlinin acımasızca öldürülmesi ve yaralanması konusunda İsrail'den hesap sorulmasını isteyen Mansur, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 10 aydır devam eden saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
Mansur, İsrail'i bölgesel istikrarı bozma ve Orta Doğu'yu kapsamlı bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.