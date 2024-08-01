Filistin'den BM'ye çağrı: İsrail'den hesap sorulmalı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde evleri ve yerleşim mahallelerini bombalamaya devam ettiği gibi Gazze'den kaçırdığı sivilleri de İsrail'deki hapishanelerde her türlü işkence ve tacize maruz bıraktığını aktaran Mansur, soykırımcı İsrail'in bu süre zarfında işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hem ordusuyla hem de

"gaspçı yerleşimcilerle"