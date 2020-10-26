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Dünya Fransada korkutan açıklama Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz
AVRUPA

Fransa'da korkutan açıklama: Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz

Fransa'da koronavirüs vaka sayıları artıyor. Önceki gün şu ana kadarki en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülkede günlük vaka sayısının 100 bine çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da vaka sayıları artıyor.
Fransa'da vaka sayıları artıyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgında günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından korkutucu bir açıklama da Bilim Kurulu'ndan geldi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

Delfraissy "(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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KRİTİK DURUMDAYIZ

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.

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