Dünya Fransız vekilden Avrupaya Türkiye tepkisi Afrikadaki artan varlığına neden sessizsiniz?
AVRUPA

Fransız vekilden Avrupa'ya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti, Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde'yi rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'nin Afrika'daki ekonomik ve askeri varlığını güçlendirdiğini ifade eden Bilde, Fransa ve Avrupa Birliği'ne "Neden yeteri kadar tepki göstermiyorsunuz?" diye seslendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız vekilden Avrupaya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?
Dominique Bilde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'da. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar var.

'BASKIN YAPIN' ÇAĞRISI

O isimlerden biri Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilde, ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı.
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ı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört gün sürecek Afrika turuna başladı. İlk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge karşıladı.

Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

TÜRKİYE VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Fransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.

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Fransız vekilden Avrupaya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

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