Fransız vekilden Avrupa'ya Türkiye tepkisi: Afrika’daki artan varlığına neden sessizsiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu kapsayan üç günlük ziyaretleri kapsamında Afrika'da. Ancak bu durumdan rahatsız olanlar var.

'BASKIN YAPIN' ÇAĞRISI

O isimlerden biri Avrupa Parlamentosu'nun Fransız vekili Dominique Bilde. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bilde, ülkesine ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye karşı sessiz kaldıkları için tepki gösterdi.

FOTOĞRAF 25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'nda Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala Pen'Apala ve Türkiye'nin Kinşasa Büyükelçisi Murat Ülkü karşıladı. ı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna başladı: İlk durak Kongo Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört gün sürecek Afrika turuna başladı. İlk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge karşıladı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bilde, Fransa ve AB'nin Mali'deki Rus varlığını takıntı haline getirdiğini ancak Türkiye'nin artan etkisine benzer bir tepki vermediğini söyleyerek rahatsızlığını dile getirdi.

TÜRKİYE VARLIĞINI GÜÇLENDİRİYOR

Fransız vekil, "AB ve Fransa, Mali'deki Rusya ve Wagner'in paralı askerlerine takıntılıyken, Erdoğan Afrika'daki ekonomik ve güvenlik varlığını gizlice güçlendiriyor. Bu çifte standart neden?" sözlerini kullandı.

REKLAM

Pendant que la #France et l'UE sont obnubilées par la Russie et les mercenaires de #Wagner au Mali, Erdogan renforce, discrètement, sa présence économique et sécuritaire en #Afrique.🇹🇷

Pourquoi ce deux poids, deux mesures ?🧐#Russia #Africahttps://t.co/Kh7kTqInor — Dominique Bilde (@DominiqueBilde) February 21, 2022

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo'da kritik imzaları attı: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim