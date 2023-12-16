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Dünya

Gazeteciler yine hedefte

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa yakınında cuma namazı kılmak isteyenleri görüntülemeye çalışan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u şiddetli şekilde darp etti. Gazze Han Yunus'ta ise El Cezire Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh ve gazeteci Samer Abu Daqqa, insansız hava aracından fırlatılan füze sonucu şehit oldu.

04:00 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 04:29 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.
Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Terörist İsrail güçleri, Filistin’de gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Dün İsrail tarafından hedef alınan 1 gazeteci hayatını kaybetti, 2 gazeteci ise yaralandı. İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti. Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti. Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti. Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.


EL CEZİRE KAMERAMANI ÖLDÜRÜLDÜ

Katar merkezli El Cezire'nin Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh ve kameraman Samer Abu Daqqa, bölgenin güneyindeki Han Yunus'un merkezinde bulunan Hayfa okulunun yakınlarına İsrail insansız hava aracından fırlatılan füze sonucu yaralandı. Al-Dahdouh'un elinde ve belinde şarapnel parçası isabet ederken, Ebu Dakka ise olay yerinde mahsur kaldı. İsrail’in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği El Cezire kameramanı hayatını kaybetti. Ekim ayında Wael Al-Dahdouh'un eşi, biri 15, diğeri 8 yaşındaki çocukları ve 18 aylık torunu İsrail'in hava saldırılarında öldürülmüştü.


#Gazze
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#gazeteci
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