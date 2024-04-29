|
Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu'yu korku sardı: Yargılanmamak için suç ortaklarından yardım dileniyor

Lahey mahkemesinin tutuklama kararı çıkaracağı yönündeki haberlerden sonra Gazze Kasabı Netanyahu'yu büyük endişe sardı. Yargılanma korkusuna kapılan katil, suç ortağı Batılı liderleri tek tek arayıp yardım talebinde bulundu.

10:34 - 29/04/2024 Pazartesi
Diğer
Netanyahu
Netanyahu

Yaklaşık yedi aydır Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce masum insanı katleden, tüm uyarı ve tepkilere rağmen barbarlığını sürdüren terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korku sardı.


İsrail medyasından birçok gazete Netanyahu'nun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda 'gergin' olduğunu ve yardım için müttefiki liderlere koştuğunu bildirdi.


Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde UCM tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu kaydedildi.


Katliam ortaklarına baskı


Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.


İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.




#Netanyahu
#İsrail
#Gazze
#ABD
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uçak bileti tavan fiyatına yüzde 30 zam geldi: Yurt içi uçuşlarda yeni fiyatlar belli oldu