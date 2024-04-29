Gazze Kasabı Netanyahu'yu korku sardı: Yargılanmamak için suç ortaklarından yardım dileniyor

Yaklaşık yedi aydır Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce masum insanı katleden, tüm uyarı ve tepkilere rağmen barbarlığını sürdüren terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korku sardı.





İsrail medyasından birçok gazete Netanyahu'nun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda 'gergin' olduğunu ve yardım için müttefiki liderlere koştuğunu bildirdi.





Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde UCM tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun "doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin" olduğu kaydedildi.





Katliam ortaklarına baskı





Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.





İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.











