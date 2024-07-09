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Dünya

Gazze'de ateşkes görüşmeleri Doha'da devam edecek: Anlaşmaya ilişkin ümitler arttı

Hamas ve İsrail arasında Gazze'de bir ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin dolaylı müzakereler, Doha'da devam edecek. Yetkililer Kahire'deki görüşmelerde "ilerleme kaydedildiğini" aktarmasına rağmen "iyimser olmak için henüz erken olduğunu, müzakerelerin haftalarca sürebileceğini" belirtti. İsrail güvenlik otoriteleri, anlaşmaya ilişkin ümitlerin arttığını ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tutumunun belirsiz olduğunu aktarıyor.

20:24 - 9/07/2024 Salı
Güncelleme: 20:51 - 9/07/2024 Salı
AA
Terör devleti İsrail'in saldırdığı Gazze (Foto: Arşiv)
Terör devleti İsrail'in saldırdığı Gazze (Foto: Arşiv)

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası için Kahire'deki görüşmelerini tamamlayarak İsrail'e döndü.

Bu arada Bar, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA'nin Direktörü William Burns ve Mısırlı yetkililerin katıldığı görüşmelerde, Gazze-Mısır sınırına "yer altına da uzanan bir sınır güvenlik duvarı örülmesi" konusunu görüştü.

"İlerleme kaydedildi, müzakereler haftalarca sürebilir"

Yetkililer Kahire'deki görüşmelerde
"ilerleme kaydedildiğini"
aktarmasına rağmen
"iyimser olmak için henüz erken olduğunu, müzakerelerin haftalarca sürebileceğini"
belirtti.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea ve Bar'ın yarın dolaylı müzakereler için ABD, Mısır ve Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitmesi planlanıyor. Doha'daki görüşmelere ev sahibi Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, CIA Direktörü Burns'ün ve Hamaslı yetkililerin katılması bekleniyor.

Anlaşmaya ilişkin ümitler arttı ancak Netanyahu'nun tutumu belirsiz

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerinde geçen hafta ümitler yükselmişti. Hamas heyeti geçen hafta masadaki ateşkes taslağına yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurmuştu.

İsrail güvenlik otoriteleri Hamas ile anlaşmaya "ilk defa bu kadar yaklaşıldığını", Mossad kaynakları "karşılıklı esir takası anlaşması için altın bir fırsat bulunduğunu" belirtmişti.

Netanyahu, 7 Temmuz'da taraflar arasında ateşkes ve esir takası müzakerelerinde en ihtilaflı konu kabul edilen "İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkında" ısrarcı olacağını açıklamıştı. Herhangi bir ateşkes anlaşmasının Gazze'deki Hamas savaşçılarının "kuzeye dönmesinin" engellenmesi gerektiğini aktaran Netanyahu, İsrail'in savaşın hedeflerine bağlı olduğunu yinelemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra Gazze şehrindeki birden fazla noktaya şiddetli kara saldırıları başlatmış, Filistinli can kayıpları hızla artmıştı. Hamas, Başbakan Netanyahu'yu suçlayarak saldırıların görüşmeleri "sıfır noktasına getirdiği" uyarısını arabuluculara iletmişti.



#Gazze
#Ateşkes
#İsrail
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