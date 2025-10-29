Gazze’nin umut elçisi

Haydut devlet İsrail'in saldırılarıyla harabeye dönen Gazze’de, yıkımın ardından hayatta kalan siviller ağır psikolojik travmalarla mücadele ediyor. Gazze’de görev yapan hemşire Rabab M. Halawen kendi imkanlarıyla bu acıya merhem olmaya çalışıyor. Savaşın psikolojik yıkımına karşı başlattığı insani girişimi Yeni Şafak’a anlatan Halawen, “Acil Sağlık Müdahalesi ve Psikolojik Rahatlama’ girişimini temmuz ayında başlattım. Amacım, kadınların acılarını hafifletmek, duygusal yüklerini azaltmak ve onları psikolojik olarak güçlendirmekti” dedi.Halawen, “Bu çalışma, Psikolojik Rahatlama İçin Sağlık Girişimi adlı bir projedir. Her biri 10 ila 15 kadından oluşan gruplarla çalıştım ve seansları Gazze sahilinde, deniz kenarında gerçekleştirdim. Gazzeli kadınların ruh hali çok kötü; bastırılmış duygular, stres, korku ve kaygıyla mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.