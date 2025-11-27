Gazze'nin yeni savaşı: Soğuyan hava ve yağışlar

Kış şartlarının başlamasıyla yoğun yağışların sebep olduğu seller Gazze’deki sivil halkı çaresiz bırakırken İsrail ise ateşkese rağmen bu insanlara sağlam barınaklar ulaştırılmasını engelliyor. Gazze’deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, son günlerde bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 bin çadırın tahrip olduğunu, 288 bin Filistinli ailenin ise soğuk ve yağmur karşısında korunmasız kaldığını bildirdi. Konuya dair bir açıklama yapan Basın Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, "Salı gününden beri yoğun yağışlar nedeniyle, daha önce İsrail tarafından zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplarda geniş alanlar su altında kaldı. Barınmaya elverişsiz hale gelen bölgelerde Filistinlilerin kaldığı 22 binden fazla çadır zarar gördü ve yaklaşık 3,5 milyon dolarlık maddi hasara meydana geldi" dedi. Bölgedeki derme çatma şekildeki kanalizasyon sistemlerinin zarar gördüğünü belirten Sevabite, sığınma merkezi olarak kullanılan okullarda ise koridorların su altında kaldığını ve geçici su şebekelerinin işlevsiz hale geldiğini aktardı.