Gazze’ye psikolojik savaş

Mayıs ayında 11 gün boyunca düzenlediği saldırılarla Gazze’ye ve Filistinlilere diş geçiremeyen İsrail, psikolojik savaş yöntemlerini kullanmaya başladı. Bu çerçevede işgalci yönetimin Gazze’de yaşayan Filistinlilere günlük yaşam, seyahat ve tedavileri için gerekli olan pasaportları vermeyi durdurduğu ortaya çıktı. Pasaportları olmayan binlerce Filistinli Gazze’ye ne girebiliyor ne de çıkabiliyor. İsrail yönetimi, pasaportların verilmemesine bahane olarak ise belgelerin insani yardım malzemesi olmamasını kullanıyor.

RAMALLAH’A İZİN YOK

İsrail yönetimi, Filistin’in diğer bölgelerinden Gazze’ye girişi 8 Mayıs’tan bugüne yasaklamış durumda. Pasaport çıkarma ve yenileme işlemleri sadece Ramallah’ta yapıldığı için işgalci güç belgelerin abluka altındaki bölgeye erişmesine engel çıkartabiliyor.

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İNSANİ YARDIMI SUİSTİMAL EDİYOR

Mayıs ayında sağlanan ateşkesten sonra, İsrail Savunma Bakanlığı yalnızca gıda, ilaç gibi “insani yardım” kapsamındaki malzemelerin Gazze’ye girişine onay verirken, hayati bir gereklilik olan pasaportları bu kapsama almadığı için suistimale imza atıyor.

10 BİN KİŞİ BEKLEMEDE

İsrail’in “insani yardımı” dahi suistimal eden politikası sonucu Gazze’de yaşayan en az 10 bin Filistinlinin pasaportlarını beklediği ya da yenileyemediği belirtiliyor. Filistinliler, “Pasaportlar olmadan hiçbir şey yapamayız” sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirmekte. Ramallah’ta bulunan Filistin İçişleri Bakanlığında beş bin civarında pasaportun beklediği de kaydedildi.

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KRİTİK BELGELERE DE ENGEL ÇIKARILIYOR

Pasaportlar dışında, Gazze’de ekonomik aktivitenin devamı için önemli çek ve diğer banka belgelerinin de Gazze’ye girişine izin verilmediği belirtiliyor. Öyle ki tedavisi Gazze’de gerçekleştirilemeyecek hastaların dışarıda sağlık hizmeti alabilmesi için gerekli belgeler de aynı şekilde engele takılıyor.

OYNAT 00:50 İşgalci İsrail saldırılarında ölen Filistinli çocukların fotoğrafları bir evin enkazında sergilendi Gazze'de If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği, işgalci İsrail tarafından düzenlenen son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarından oluşan bir sergi düzenledi.



Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İşgalci İsrail'in geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlediği saldırılar sırasında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları sergilendi. If We Stop Dreaming (Hayal Etmeyi Bırakırsak) Derneği tarafından düzenlenen sergi, işgalci İsrail'in 14 Mayıs'taki saldırısında yıkılan bir evin enkazı üzerinde gerçekleştirildi.



Sergide, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafları, oyuncak bebekler, hava saldırısı düzenleyen İsrail savaş uçaklarının karton maketleri yer aldı. BiP'te paylaş

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Şeyh Cerrah’a yine saldırdılar

Radikal Yahudi işgalci yerleşimciler, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde İsrail tarafından tahliye edilmek istenen Filistinlilere saldırdı. Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerinden Muna el-Kurd, yaptığı açıklamada, çok sayıda Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine biber gazı kullanarak saldırdığını belirtti. İsrail güçleri de mahalleye dayanışma için gelen eylemcileri zorla dışarı çıkararak, mahalle sakinlerinin, ambulans ekiplerinin ve gazetecilerin meydanlarda toplanmasını engelledi. Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan 28 Filistinli aile 1956’dan beri ikamet ettikleri evlerinden tahliye edilme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. İsrailli yerleşim grupları, evlerin 1948’den önce Yahudilere ait olan araziler üzerine inşa edildiğini iddia ederken, mahalle sakinleri bunu reddediyor. İsrail’in işgal planları geçen ay Filistinliler ile İsrail arasında çatışmalara neden oldu.

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