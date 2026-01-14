Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gece boyu saldırı: Rus füzeleri ve İHA’lar Ukrayna’yı vurdu

Gece boyu saldırı: Rus füzeleri ve İHA’lar Ukrayna’yı vurdu

13:1514/01/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kiev’de alarm: Hava savunma sistemleri devrede
Kiev’de alarm: Hava savunma sistemleri devrede

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesindeki sivil yerleşim yerleri ve enerji altyapılarına yönelik hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'ya hava saldırıları yaptığını belirtti.

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir ve Zaporijya bölgelerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Rusya bu gece, sivil yerleşim yerlerimiz ve enerjimize yönelik saldırılarına devam etti." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında, Rusya'nın 3 balistik füze ve 113 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırılar nedeniyle bu sabah başkent Kiev'de de hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şimdi önceliğimiz hava savunmamızı güçlendirmek ve füze sistemlerimizi geliştirmektir." dedi.

Ukrayna Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rusya'nın fırlattığı İskander-M tipi 1 balistik füze ile 89 İHA'nın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 2 İskander-M balistik füzesi ve 24 İHA'nın Ukrayna genelinde 13 noktaya isabet ettiği kaydedildi.



#Rus hava saldırısı
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı
#Volodimir Zelenskiy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Erzurum kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, Olur, Oltu, Pasinler, Uzundere kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri