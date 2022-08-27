Gizli birim üyeleri itiraf etti: BAE ABD'yi CUA ile gözetliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE adına bakanlıkta casusluk faaliyeti icra eden 3 eski CIA ajanının danışmanlık görevlerine son verildiği belirtildi. Ajanların faaliyetlerini açıklama karşılığında anlaşmaya varan Bakanlık ceza indirimi uyguladı.

Bakanlık, üç eski ajanın bazı ülkeler ve insan hakları aktivistlerini izlemek için BAE tarafından kurulan "Project Raven" birimine üye olduklarını açıkladı.

Ajanların, danışmanlık yaptıkları dönemde ABD'nin uzay ve siber alanda yaptığı "gizli" buluşları BAE'ye aktardıkları iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ajanların gelişmiş araçlar kullanarak istihbarat amacıyla bilgisayar programı yazdıklarını ve savunma sanayi firmalarına sızmaya çalıştıklarını bildirdi.

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Ayrıca bakanlık, üç ajanın üç yıl boyunca silah ve askeri teknolojilerin ihracatı ile ilgili herhangi bir faaliyete yer alamayacağını ifade etti.

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