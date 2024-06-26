Dünya

Bolivya'da darbe girişimi: Cuntacı askerler hükümet sarayını kuşattı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek, ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istedi.

23:10 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:56 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
Bolivya'da cuntacı askerler hükümet binasını kuşattı.
Bolivya'da cuntacı askerler hükümet binasını kuşattı.
X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce,
"Bolivya ordusunun bazı birimleri tarafından bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesini kınıyoruz. Demokrasiye saygı gösterilmelidir.
" ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberlerde, tank ve kapüşonlu askerlerin başkent Plaza Murillo Meydanı'ndaki sivilleri tahliye ettiği ve bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

Haberlerde, Bolivya ordusunun üst düzey komutanlarının yürütmeye el koymakla tehdit ettiği öne sürüldü.

Sosyal medyaya yansıyan haberlerde ise askeri birliklerin Genelkurmay Başkanlığı civarında konuşlandığı belirtildi.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin "darbe" yapmaya çalıştığını duyurdu.

Morales,
"Darbe yaklaşıyor. Genelkurmay Başkanlığındaki komutanlar, 15.00'te acil toplantı çağrısında bulundu. Kent ve kırsal kesimdeki tüm halkımıza demokrasiyi savunmaları için ulusal seferberlik çağrısında bulunuyoruz. Süresiz genel grev ilan ediyoruz. Silahlı kuvvetlerin, demokrasiyi ihlal etmesine ve halkı sindirmesine izin vermeyeceğiz." i
fadelerini kullandı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN KINAMA

Avrupa Birliği (AB), Bolivya'da "seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi" kınadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından, Bolivya'da bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Borrell, "
AB, Bolivya'daki anayasal düzeni bozmaya ve demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyor.
" ifadesini kullanarak Bolivya hükümeti ve halkıyla dayanışma mesajı yolladı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan, demokrasiye saygı göstermesini istemişti.


FETÖ'cü Halit Esendir'den Fetullah Gülen itirafı: Darbe girişiminin gece 3'te olacağından bilgisi vardı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasının temellerini atan ve teröristbaşı Fetullah Gülen'den sonra yerine geçebilecek isimler arasında yer alan firari FETÖ'cü Halit Esendir, darbe girişiminden Gülen'in saatine kadar haberi olduğunu itiraf etti. FETÖ'cüler 2016'dan bu yana; binlerce delile rağmen Fetullah Gülen'in darbe girişiminden haberi olmadığına yönelik söylemlerde bulunuyordu. Aradan geçen 8 yılın ardından örgütte kaos baş gösterirken itiraflar da peş peşe gelmeye başladı. Terörist Esendir, katıldığı bir yayında "Akşam 9 civarı ilk haber çıkınca arkadaşlar Hocaefendinin kapısını çalıyorlar. Hocaefendi şaşırıyor. Gece 3'te olacağından bilgisi var ama Türkiye'de daha gündüz." dedi.



#Bolivya
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#Asker
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