Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba atmıştı: İki pilot ihmalkarlıkla suçlandı

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Koreli askeri soruşturmacılar, kazayla ilgili soruşturmadaki güncel durumu açıkladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilileri, iki pilotun uçuş görevlerinden alındığını ve uçuş görev sertifikalarının gözden geçirilmesinin planlandığını duyurdu.

Güney Kore, bu olayın ardından canlı ateş ve uçuş tatbikatlarını askıya alacaklarını duyurmuştu. Ülkede 7 Mart'ta da Hava Kuvvetlerine ait neredeyse tüm uçakların havalanmasına yasak getirilmişti.