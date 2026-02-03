Haseke’de coşku Aynel Arab’da bombalı tuzak!

Son mutabakat kapsamında Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri dün Haseke'ye girdi. Güvenlik güçleri Haseke’de coşkuyla karşılanırken Aynel Arab’da (Kobani) ise durum öyle olmadı. Aynel Arab’a 7 km mesafedeki Nur Ali köyü kavşağında yola tuzaklanmış bomba düzeneği, farklı güzergahlarda da çok sayıda mayın tespit edildi. Aynel Arab şehir merkezine girmesi planlanan konvoy, akşam saatlerine kadar ancak Şuyuh köyüne ulaşabildi.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı. Özel eğitimli Suriye İç Güvenlik Kuvvetleri dün Aynel Arab sınırı ve Haseke il merkezine girdi.
Haseke’ye giren İç Güvenlik Kuvvetleri'nde 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap bulundu. Konvoyda baz istasyonu aracı da yer aldı. Haseke'ye giren hükümet güçlerini halk Suriye bayraklarıyla coşku içinde karşıladı. YPG’nin Haseke'de sabah 06.00 ile akşam 21.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen insanların kutlama ve karşılama için sokağa çıktığı görüldü. Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında bölgedeki güçlerin entegrasyon sürecinin başladığını açıkladı.
YPG KOBANİ’DE DİRENİYOR
Aynel Arab’da ise durum Haseke’deki gibi olmadı. Aynel Arab’a 7 km mesafedeki Nur Ali Köyü’nde, emniyet güçlerinin geçişinden hemen önce köy kavşağında kablolu bomba düzeneği tespit edildi. Basın araçları bölgeden uzaklaştırıldı. Aynel Arab’ın çevresindeki güzergahlarda da çok sayıda mayın tespit edildi. Savunma Bakanlığı'na bağlı ekipler, konvoyun önünde yolu denetleyip güvenliği sağladı. Bu nedenle konvoy gecikme yaşadı. Şehir merkezine giriş, YPG’nin anlaşmayı uygulamada direnmesi nedeniyle dün saat 16.00’ya kadar gerçekleşmedi.
BİRLİKLER ŞUYUH’TA TOPLANDI
Aynel Arab’a girmesi planlanan 200 kişinin bulunduğu 20 araçlık emniyet ekibi, ilk olarak Şuyuh bölgesine ulaştı. Bölgeye girişlerde aksama yaşanırken 3’üncü yardım konvoyu da Aynel Arab’a geldi. Şuyuh köyüne, İç Güvenlik Kuvvetleri ile birlikte Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı farklı kuruluşlara ait 24 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu girdi. Şuyuh ve Cerablus'u birbirine bağlayan Şuyuh Köprüsü yakınında toplanan halk, güvenlik güçlerinin bölgeye girmesinden duyduğu sevinci dile getirdi.
SİVİLLERE GÖZALTI!
Emniyet güçlerinin yanı sıra Suriye ordusundan pek çok asker de Aynel Arab girişine doğru hareket etti. Bölgede sık sık silah ve top sesleri duyuldu. Örgütün ayrıca Aynel Arab’ta sokağa çıkma yasağı uyguladığı, yasağı çiğneyen sivillerin gözaltına alındığı öğrenildi. Kent merkezinde Suriye güçlerinin karşılanmasını engelleyen teröristler, internet şebekesini de kesti. Mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Aynel Arab ve Haseke’de devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.
Tek çatı altında bir olacağız
- Halep Vali Yardımcısı ve Acil Müdahale Komisyonu Sorumlusu Ferhat Hortu, kent merkezine girilmesinde sorun çıkan Aynel Arab’ta 250-300 bin sivil bulunduğu, bu nüfusun yaklaşık yüzde 90-95’inin Kürtlerden oluştuğu bilgisini verdi: “Oradaki Kürt halkı için, Araplar için ve Suriye’de bulunan herkes için şunu ifade etmek istiyorum… Suriye’de daha önce rejim nedeniyle birçok sorun ve sıkıntı yaşandı, pek çok ayrım oluşturuldu. Ancak bugün devletin mesajı nettir: Herkese yaklaşımı aynıdır, tektir ve birlik içindedir. Biz bütün vatandaşlarımıza aynı şekilde yaklaşacağız. Tek bir çatı altında bir olacağız.”