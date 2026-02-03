Haseke’de coşku Aynel Arab’da bombalı tuzak!

Halep Vali Yardımcısı ve Acil Müdahale Komisyonu Sorumlusu Ferhat Hortu, kent merkezine girilmesinde sorun çıkan Aynel Arab’ta 250-300 bin sivil bulunduğu, bu nüfusun yaklaşık yüzde 90-95’inin Kürtlerden oluştuğu bilgisini verdi: “Oradaki Kürt halkı için, Araplar için ve Suriye’de bulunan herkes için şunu ifade etmek istiyorum… Suriye’de daha önce rejim nedeniyle birçok sorun ve sıkıntı yaşandı, pek çok ayrım oluşturuldu. Ancak bugün devletin mesajı nettir: Herkese yaklaşımı aynıdır, tektir ve birlik içindedir. Biz bütün vatandaşlarımıza aynı şekilde yaklaşacağız. Tek bir çatı altında bir olacağız.”