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Hizbullah'ın misillemesi sonrası İran'dan dikkat çeken İsrail mesajı

Hizbullah'ın terör devleti İsrail'e dün yaptığı misilleme saldırısı sona erdikten sonra gözler yeniden İran cephesine çevrildi. İran Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Abbas Irakçi, eli kanlı İsrail'e verilecek yanıtın kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacağını belirtti.

Seren Som
10:38 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:38 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İsrail'in kuzeyinde tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek. Karşılıklı saldırılar dün geceden beri devam ediyor.

Gazze Kasabı Netanyahu, Lübnan'a dün sabah düzenledikleri saldırılara işaret ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." dedi ve İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.

'Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı'

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dün 18:00'de açıklama yaptı. Hizbullah İsrail'e yönelik misillemenin ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu ve İsrail askeri üsleri ve kışlalarının hedef alındığını açıkladı. Hizbullah lideri Nasrallah operasyonla ilgili olarak, "İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. İsrail'e 340 roket fırlattık. Operasyonumuz başarıyla sonuçlandı. Onlar için istihbarat yenilgisiydi. Operasyonumuz planlandığı gibi sona ermiş oldu. Bu saldırının tekrarını gerçekleştireceğiz" dedi.

İran: İsrail'e verilecek yanıt iyi hesaplanmış olacak

Hizbullah'ın misilleme saldırısı sona erdikten sonra gözler yeniden İran'a çevrildi. İran Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas lideri İsmail Haniye suikastına karşı misilleme yapmayı planladıklarını söyledi. Irakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da İsrail'e verilecek yanıtın kesin, ölçülü ve iyi hesaplanmış olacağını belirterek "İsrail'in aksine biz tırmanışın peşinde değiliz ancak bundan korkmuyoruz da" dedi.


İşgalci İsrail kendi gemisini vurdu: Bir soykırımcı öldü

Lübnan'dan işgalci İsrail'e yönelik füze ve drone saldırıları devam etmekteyken terör devletinin Demir Kubbe hava savunma sistemi de bu saldırılara karşılık veriyor. Son olarak Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, işgalci İsrail'e yönelik 300 Katyuşa füzesi içeren saldırının işgalci hava savunma sistemlerini 'yorduğundan' bahsetmişti. Akka sahilinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hedefinden sapan bir Demir Kubbe füzesinin işgalci İsrail'e ait askeri hücumbotu vurduğu görüldü. Füzenin hücumbot üzerinde infilak etmesi sonucu etrafa sıçrayan şarapnel parçaları, soykırımcı asker David Moshe ben Shatrit'in ölmesine neden oldu. İsrail basını, yaşanan beceriksizliği 'düşman saldırısı' olarak geçti.



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