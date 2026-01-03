Hızlı şekilde müdahale ederiz

İran’ın başkenti Tahran’da 28 Aralık’ta Kapalı Çarşı esnafının eylemleriyle başlayan halk protestoları, diğer şehirlere yayılarak şiddet olaylarına sebep olurken ABD Başkanı Donald Trump’tan İran yönetimine açık bir tehdit geldi. Trump, İran'daki protestolara ilişkin olarak sosyal medya aracılığıyla dün yayınladığı açıklamada, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır" ifadesini kullandı. ABD'nin herhangi bir müdahaleye hazır olduğuna işaret eden Trump, “İran’daki duruma kilitlenmiş durumdayız. Her şey için hazırız ve protestocuları öldürürlerse hızlı bir şekilde müdahale edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın tehditlerine Tahran cephesinden ilk cevap İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani’den geldi. ABD yönetiminin İran’ın iç işlerine müdahale etmesi halinde bölgeyi derin bir kaosa sürükleyeceğini ve çıkarlarını tehlikeye atacağını idrak etmesi gerektiğini dile getiren Laricani, “ABD halkı da böyle bir durumda askerlerini maceraya sürükleyen kişinin Trump olduğunu bilmelidir” dedi. Laricani, “Barışçıl göstericiler ile bozguncular arasındaki farkı gayet iyi biliyoruz. ABD ve İsrail’den gelen açıklamalar da zaten bunu açıkça ortaya koyuyor” cümlelerini sarf etti. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in Müsteşarı Ali Şemahani de sosyal medya ağı X üzerinden Trump’a cevap verdi. Şemahani, yayınladığı mesajda, İran’ın güvenliğinin “kırmızı çizgi olduğunu" vurgulayarak, “İran halkı, ABD’nin kurtarma tecrübelerini iyi biliyor. Hayali bahanelerle İran’a yönelik girişilecek herhangi bir dış müdahale daha İran’a ulaşmadan pişman olacağı bir darbeyle karşılaşarak kesilecektir” ifadelerini kullandı. İranlı yetkililer, ülkedeki para biriminin giderek daha fazla değer kaybetmesi ve uluslararası yaptırımların neden olduğu ekonomik krizin büyümesi nedeniyle başlayan protestoların dış güçlerce organize edildiğini sık sık iddia ediyor.