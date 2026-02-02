Hükümet güçleri Aynel Arab’da

Burada örgüt liderleriyle görüşme sağlandı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanı Muhammed Abdulgani, yaptığı açıklamada; “Devletin onayladığı anlaşma doğrultusunda Aynel Arab ilçesine girdik ve bölgede bulunan iç güvenlik güçleriyle görüştük. İlçe idaresinin düzenlenmesini, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin girişini ve bölgede bulunan iç güvenlik güçleri olarak bilinen Asayişin durumunu ele aldık” şeklinde konuştu. “Biz bu andan itibaren anlaşmaların ciddi şekilde uygulanmasını istiyoruz” diyen Abdulgani, "Herkesin Suriye devletinin çatısı altında birleşmesi gerektiği açıktır. Anlaşmanın maddeleri de bu doğrultuda belirlenmiştir" değerlendirmesinde bulundu.