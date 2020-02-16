Dünya Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı
ORTADOĞU

Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

Yemen’de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini açıklayan Husiler, uçağın düşürülme anına ait görüntüleri yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Husiler, düşen uçağın üstünde elleriyle savaş işareti yapıyor.
Husiler, düşen uçağın üstünde elleriyle savaş işareti yapıyor.

Yemen’de İran destekli Husiler, Cuma günü akşam saatlerinde Cevf vilayetinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait Tornado tipi bir savaş uçağını roketle düşürdüklerini açıklamıştı. Husiler, düşürdükleri uçağın enkazına ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde büyük alana düştüğü görülüyor.
Yayınlanan görüntülerde, uçağın Husilerin savunma sistemi tarafından roketle vurulduğu da görülüyor.

Düşen uçağın parçaları.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Cevf vilayetinde koalisyona ait bir savaş uçağının Yemen ordusu birliklerine havadan destek sağladığı sırada düştüğünü duyurmuştu.

Husiler, düşen uçağı inceliyor.

Düşen uçağın görüntüleri.

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