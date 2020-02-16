Husiler koalisyon uçağının düşürülme görüntülerini yayınladı

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Van'da son 26 yılın 'kar kalınlığı' rekoru

Van'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 516 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve sis nedeniyle Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, güvenlik gerekçesiyle zaman zaman trafiğe kapatılıyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'da son 26 yılın kar kalınlığı rekorunun kırıldığını söyledi.