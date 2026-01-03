İkinci aşama Refah'la başlayacak

Haydut devlet İsrail ile ABD'nin Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için mutabakata vardığı öne sürüldü. Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ancak İsrail'in çeşitli gerekçelerle sık sık ihlal edip Filistinlileri hedef aldığı ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için takvim netleşiyor. İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde ABD ile İsrail'in ikinci aşama için mutabakata vardığı öne sürüldü. İkinci aşama için ilk adımın Gazze'nin güneyindeki kritik Refah bölgesinde atılacağı kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff geçen hafta, İsrail'e ve arabuluculara ateşkes planının ikinci aşamasının ocak ayının ilk günlerinde başlayacağını iletmişti.

TIKANIKLIK AŞILDI

Haberde bunun, Tel Aviv'in oyalamaları nedeniyle son dönemde yaşanan tıkanıklığın aşılması anlamına geldiği aktarıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD yönetimiyle varılan mutabakatların ardından Tel Aviv'e döndüğü öne sürüldü.

SINIR KAPISI AÇILACAK

KAN'ın adı paylaşılmayan İsrailli kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre ikinci aşama, İsrail'in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanmasını ve Refah bölgesinde, Hamas'ın ya da İsrail ordusunun bulunmayacağı yeni bir şehir kurma planı için hazırlıkların devam etmesini kapsıyor. İşgalci güç İsrail, insani yardımların Gazze'ye girişi için önemli olan Refah Sınır Kapısı'nı açmamak için çabalıyordu.

İŞGALCİ AYAK DİREDİ

Anlaşma, 8 Ekim 2023'te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail katliamını sona erdirmeyi amaçlıyordu. Gazze'de ateşkesin ilk aşamasının yürürlüğe girmesinin ardından İsrail, bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti. Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası gücün konuşlandırılması, İsrail’in Gazze’den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması planlanıyor.







