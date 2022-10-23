İngiltere'de siyasi kriz: AB yanlıları da ayaklandı

Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketinin Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, İslam ve göçmen karşıtı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalıların (PEGIDA) Hollandalı lideri Edwin Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla grubun planladığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemi başlamadan bitti. Hollanda'daki çeşitli Müslüman topluluklar, PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle aynı meydanda karşıt gösteri düzenledi. Yerel saatle 12.00'den itibaren merkezi tren istasyonunun önünde toplanan kalabalık grup, namaz kıldı ve ara ara sloganlar attı. Çok sayıda atlı, zırhlı polisin yer aldığı gösteriye polis köpeklerinin de getirildiği görüldü. Polisin PEGIDA eyleminin sona erdiğini ve herhangi olumsuz bir olayın yaşanmadığına ilişkin anonsunun ardından Müslüman grubun karşı gösterisi sona erdi. Rotterdam Belediye Başkan Yardımcısı Robert Simons, PEGIDA'nın gösteride Kur'an-ı Kerim'i yakması durumunda polisin müdahale edeceğini açıklamıştı.