Dünya İngilterede siyasi kriz AB yanlıları da ayaklandı
AVRUPA

İngiltere'de siyasi kriz: AB yanlıları da ayaklandı

Sadece 45 gün görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından siyasi istikrarsızlıkla çalkalanan İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) yanlıları da ayaklandı. Başkent Londra'da bugün çok sayıda kişi, ülkenin yeniden AB'ye katılması talebiyle gösteri düzenledi. Brexit'in İngiltere'yi krize sürüklediğini belirten göstericiler, ellerinde “Hemen erken seçim” yazılı dövizlerle yürüyüş düzenledi.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede siyasi kriz: AB yanlıları da ayaklandı
İngiltere'de siyasi kriz

Sadece 45 gün görevde kalan Liz Truss'ın istifasının ardından siyasi istikrarsızlıkla çalkalanan İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) yanlıları da ayaklandı.

Başkent Londra'da bugün çok sayıda kişi, ülkenin yeniden AB'ye katılması talebiyle gösteri düzenledi. Brexit'in İngiltere'yi krize sürüklediğini belirten göstericiler, ellerinde “Hemen erken seçim” yazılı dövizlerle yürüyüş düzenledi.

Ülkede 2016'da düzenlenen referandumda AB'den ayrılma kararı çıkmasının ardından dönemin Muhafazakar Başbakanı Boris Johnson'ın da desteğiyle Birleşik Krallık, 31 Ocak 2020’de resmi olarak AB’den ayrılmıştı.

Truss'ın istifasıyla Muhafazakar iktidara karşı erken seçim çağrıları artarken Brexit kararından geri dönülmesi yönünde talepler de sık sık gündeme geliyor.

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