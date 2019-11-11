Irak’ta kaos bitmiyor

Irak’ın başkenti Bağdat ile güney illerinde hükümet karşıtı protesto gösterileri 17. gününde de devam etti. Hükümet konakları ve yabancı misyonların bulunduğu korumalı Yeşil Bölge karşısındaki Tahrir Meydanı’nda toplanan yüz binlerce protestocu Yeşil Bölge’ye giden Sinek, Ahrar ve Şüheda köprülerini geçme girişimleri devam ederken güvenlik güçleri köprüye giden yollara beton barikat yerleştirdi. Protestocuları dağıtmak için gaz bombası kullanan güvenlik güçleri protestocuları Tahrir Meydanı’nda tutmaya çalışıyor. Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Ali Ekrem Beyatlı, yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 301 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu. Önceki gün Bağdat’ta 6 gösterici polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Kuveyt konsolosluk kapattı

Ülkenin en güneyindeki Basra kentinde ise dün protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmadan sonra birçok sayıda protestocunun gözaltına alındığı belirtildi. Olayların ardından Kuveyt, Basra Konsolosluğu’ndaki diplomatlarını geri çektiğini duyurdu. Kuveytli el-Ray Gazetesi bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberde, Basra kentindeki istikrarsızlık nedeniyle başkonsolos ve diğer diplomatların bugün sınır kapısından ülkeye geri döneceklerini açıkladı.

Sadr’dan İran yalanlaması

Irak’taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’ın, İran ve ona yakın siyasi partilerle, Irak’ta devam eden gösterilere karşı “hükümetin yanında durma anlaşması” yaptığı iddiası yalanlandı. Şii politikacı Sadr adına sosyal medya hesabından açıklama yapan Salih Muhammed el-Iraki, “Mevcut hükümetin görevde kalması için İran ve (İran’a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri) Hadi Amiri’nin Sadr ile anlaştığı haberi, yalan ve yanlıştır” ifadesini kullandı. Iraki, Sadr’ın önceden olduğu gibi yine halkın yanında yer aldığını belirtti.