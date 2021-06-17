Dünya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani halktan sandığa gitmelerini istedi
ASYA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani halktan sandığa gitmelerini istedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Düşmanlarımız düşük katılımlı bir seçim istiyor. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek düşmanın arzusunun gerçekleşmesine izin vermeyelim. Dünyanın her tarafındaki düşmanlarımız seçim kuyruklarının olmasını istemiyor" diyerek halktan sandığa gitmelerini istedi.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani halktan sandığa gitmelerini istedi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkeye düşman olan güçlerin yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılımın düşük kalmasını istediğini belirterek halktan sandığa gitmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen projelerin açılış törenine video konferans yoluyla katılan Ruhani, yarın yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Düşmanın arzusunun gerçekleşmesine izin vermeyelim

Halka "sandığa giderek oy kullanmaları" çağrısı yapan Ruhani, "Düşmanlarımız düşük katılımlı bir seçim istiyor. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek düşmanın arzusunun gerçekleşmesine izin vermeyelim. Dünyanın her tarafındaki düşmanlarımız seçim kuyruklarının olmasını istemiyor. " ifadelerini kullandı.

Herkesin kendisine yakın gördüğü adaya oy vermesini isteyen Ruhani, şunları kaydetti:"Bir kurum ya da topluluğun yanlışı bizi milli görevimizden alıkoymamalı. Geçen haftalarda seçimlere ilgi azdı. Gelişmeler ilgiyi artıramadı. Halkın kendisi bunu telafi edebilir."

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