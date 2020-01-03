Dünya İran lideri Hamaneyden çok sert Kasım Süleymani açıklaması Suçluları acı bir intikam bekliyor
ORTADOĞU

İran lideri Hamaney'den çok sert Kasım Süleymani açıklaması: Suçluları acı bir intikam bekliyor

İran lideri Ali Hamaney, Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" dedi.

Haber Merkezi AA
İran lideri Hamaney
İran lideri Hamaney

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullandı.

ONUN YAPTIĞI İŞ DURDURULMAYACAK

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

  • Açıklamasında Süleymani'nin yakınlarına ve İran ulusuna baş sağlığı dileyen Hamaney, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." dedi.

Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

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