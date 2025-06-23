İran'ın misillemesine Irak'tan 'tehlikeli bir dönüm noktası' değerlendirmesi

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden ve ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu belirtilerek, “Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz. Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz“ ifadeleri kullanıldı.