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İran'ın misillemesine Irak'tan 'tehlikeli bir dönüm noktası' değerlendirmesi

İran'ın misillemesine Irak'tan 'tehlikeli bir dönüm noktası' değerlendirmesi

22:4523/06/2025, Pazartesi
G: 24/06/2025, Salı
DHA
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Irak, bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiğini belirtti.
Irak, bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiğini belirtti.

İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısına ilişkin Irak'tan yazılı açıklama yapıldı. Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz." denildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Bölgedeki tehlikeli ve hızla tırmanan gerilimin büyük endişeyle takip edildiği kaydedilen açıklamada, “Söz konusu gerilim, Katar Devleti'nin saldırıya uğramasıyla kardeş ülkeleri de etkilemeye başlamış durumda” denildi.

Açıklamada, bu gelişmenin, Irak'ın daha önce defalarca uyarıda bulunduğu, tüm bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit eden ve ciddi riskler barındıran bir senaryonun gerçekleşmesi olduğu belirtilerek, “Bu tırmanışın daha fazla gerginliğe yol açabileceğini ve çatışmanın seyrinde benzeri görülmemiş, tehlikeli bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyoruz. Yeni aktörlerin çatışmaya dahil olmasının, çatışmanın alanını genişletip bölgesel gerilimi daha da artıracağı konusunda tekrar uyarıda bulunuyoruz. Krizlerin çözümünün tek yolunun diyalog ve diplomatik kanallar olduğunu, askeri seçeneklerin ise sadece daha fazla gerilim ve acı getireceğini belirtiyoruz, bu konudaki değişmez tutumumuzu yineliyoruz“ ifadeleri kullanıldı.




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