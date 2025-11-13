İşgal ordusunda psikolojik çöküş

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı soykırım harekatına katılan askerler, işledikleri savaş suçları ve Filistin direnişi karşısında verdikleri kayıplarla akıllarını da yitirdi. 11 bin askerde psikolojik sorun belirlendi, 279 asker intihar etmek istedi.

Binlerce asker travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ile mücadele ederken, hem aktif görevdeki hem de yedek birliklerdeki askerler arasında intihar vakaları hızla artıyor. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Gazze’deki saldırılar sürerken 21 asker intihar etti. Soykırım öncesindeki on yıllık dönemde ise bu sayının yıllık ortalama 13 olduğunu bildirdi. Ateşkesin ardından da psikolojik bunalım ve intihar vakaları sürerken, binlerce askerin hayvan çiftliğinde hayvanlarla birlikte tedavi gördüğü aktarıldı.

"YILANLARLA BİRLİKTEYİM"

Associated Press (AP) ajansına konuşan İsrailli askerler, Gazze’de işledikleri savaş suçları ve Filistin direnişinin saldırıları altında içine girdikleri korkuyu anlattı. Ordudan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 18 ay geçen 27 yaşındaki eski bir başçavuş, Gazze’de yaşadığı anıların tetiklediği panik ataklarla boğuşmaya devam ediyor. İki silah arkadaşının öldüğü füze saldırısında yaralanan bir arkadaşının durumunu, “Bir uçak ya da İHA geçse bile fark etmiyor, çünkü şu anda yılanla birlikteyim diyor” şeklinde anlattı. İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı ve Bakan Yardımcısı Limor Luria ise AP’ye yaptığı açıklamada, “Nesiller arası bir fark görüyoruz. Önceki savaşlarda yaralanan pek çok asker yardım aramazdı, bugünün askerleri ise çok daha farklı tepki veriyor” diye konuştu.

AHLÂKİ OLARAK DA YARALILAR

AP’ye konuşan Travma Uzmanı Tuly Flint de savaşın uzun sürmesi ve on binlerce yedek askerin defalarca göreve çağrılması nedeniyle ciddi bir travma yaşandığını belirtti. Flint, “Eğer bu askerler tedavi edilmezlerse, bu savaş mağdurları kişisel ve toplumsal gelişim potansiyellerini yitirir ve kendilerine, ailelerine, topluma yük hâline gelir” uyarısında bulundu. Uzman ayrıca bazı askerlerin “ahlaki yaralanma” yaşadığını da belirterek, “Gördüklerinden ve yaptıklarından sonra kim olduklarını sorgulayarak geri dönüyorlar” dedi.

HAYVAN ÇİFTLİĞİNE ATILDILAR

İsrail ordusu, krize müdahale amacıyla yüzlerce ruh sağlığı subayını görevlendirdi, cephe hattına psikologlar gönderdi, bir yardım hattı kurdu ve terhis olmuş askerler için grup terapileri başlattı. AP’nin verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu askerlerin tedavisi için Hayfa’nın güneyindeki yasa dışı Sdot Yam yerleşiminde bulunan “Back 2 Life” hayvan çiftliğini kullanıyor. Çiftlik, tedaviye alınan askerler için bir sığınak hâline geldi. Askerler, çiftlikte köpekler, yılanlar ve tavuklar gibi kurtarılmış hayvanlarla terapi görüyor. AP’ye Gazze ve Batı Şeria’da görev yapmış 31 yaşındaki bir asker, evine döndükten sonra ailesi ve arkadaşlarıyla yeniden bağ kurmakta zorlandığını, “Vücudum burada ama zihnim değil” sözleriyle anlattı.







