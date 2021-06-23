Dünya İşgalci İsrailin doğal gaz ve petrol oyunu Filistinin enerjisini gasp ediyor
ORTADOĞU

İşgalci İsrail’in doğal gaz ve petrol oyunu : Filistin’in enerjisini gasp ediyor

İşgalci İsrail yönetimi, Filistin’in Levant havzasındaki toplam değeri 524 milyar doları bulan yer altı enerji kaynaklarından hakkı olan payı almasına engel oluyor. İşgalci yönetim, işgal ve abluka yöntemiyle hem Gazze açıklarında bulunan doğal gaz hem de Batı Şeria’daki petrol kaynaklarını gasp etmiş durumda. Bu yolla her sene Filistin ekonomisini ayağa kaldıracak milyarlarca dolarlık gelire de engel oluyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
İşgalci İsrail’in doğal gaz ve petrol oyunu​​: Filistin’in enerjisini gasp ediyor
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail yönetimi, Filistin’in uluslararası anlaşmalardan doğan yer altı enerji kaynaklarına ilişkin hakkını yıllardır gasp ediyor. Batı Şeria ve Gazze’de uyguladığı baskı, işgal ve abluka rejimiyle, bu bölgelerin alt yapısının güçlenmesine ve ekonomisinin büyümesine her fırsatta engel çıkartan işgalci güç, 1995’te imzalanan Oslo II anlaşmasıyla, Filistin’in hakkı olan yer altı enerji kaynaklarına ilişkin tasarrufta bulunmasına engel oluyor. Bu yolla her sene Filistin’in milyarlarca dolar gelir elde etmesinin de önüne geçiyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) hesaplamalarına göre, Levant havzasında 122 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil petrol varlığı tespit edilmiş durumda. Bu rezervlerin maddi değerinin 524 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.

İŞGAL STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

  • İsrail’in Filistin topraklarında 1967’den bugüne devam eden işgal rejimi ve Gazze’ye 2007’den itibaren uyguladığı abluka, Filistin halkının, hak sahibi olduğu fosil enerji kaynaklarına ulaşmasına, işlemesine ve pazarlamasına engel oluyor. İsrail, işgal stratejisinin bir parçası olan uygulamayla, hem Filistin ekonomisini çökme noktasında tutuyor hem de kendine bağımlı kalmasını sağlayarak ihtiyaç duyulan maddi kaynağı elde etmesine engel oluyor.

DEV KEŞFE ENGEL OLDU

Filistin Yönetimi 1999 yılında İngiliz British Gas şirketiyle, Gazze açıklarında 25 yıllık bir doğal gaz arama anlaşması yapmıştı. Aynı yıl Gazze’nin 17 ila 21 mil açığında, Gaza Marine adlı oldukça büyük bir doğal gaz keşfi yapıldı. Ancak İsrail yönetiminin doğal gazın çıkarılması ve piyasa satışına çıkardığı engel nedeniyle, Filistin halkı bu dev kaynaktan istifade edemedi.

ABLUKANIN ARDINDAKİ GERÇEK

  • İşgalci güç 2007’den beri Gazze’ye uyguladığı ambargo ile fiilen Gazze açıklarında bilinen doğal gaz rezervlerini gasp etmiş durumda. O tarihten bugüne British Gas’ın, arama ve saha geliştirme haklarına ilişkin, Filistin yönetimini bypass ederek, İsrail hükûmetleriyle anlaşma yolunu tercih ettiği biliniyor. Öte yandan İsrail, Filistin hakları pahasına Doğu Akdeniz’de kendi çıkarına doğal gaz ve petrol tespit ve çıkarma faaliyetleri de yürütüyor.

BATI ŞERİA’DA DA ÇALIYOR

Hakeza, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Meged petrol ve doğal gaz sahasındaki enerji rezervi de İsrail tarafından çalınıyor. İşgalci güç sahanın 1948 ateşkes hattının batısında olduğunu iddia etse de, rezervin neredeyse tamamının 1967’den beri işgal altında bulunan Filistin topraklarının altında olduğu kaydediliyor.

Abone Ol Google News
Türkiyeyi çok özledik

Türkiye'yi çok özledik

​Yasak kalktı turist akını başladı.
Avlanma kısıtlanacak

Avlanma kısıtlanacak

​Oksijen cihazları denize bırakıldı.
Aşıda yeni dönem TURCOVAC

Aşıda yeni dönem TURCOVAC

​Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yerli aşıyı kullanmaya çok yaklaştı.
Suikast ve katliamlar yılı

Suikast ve katliamlar yılı

​Doksanlı yıllar bir kaos ise 1993 bunun en görünen yüzü.
Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Yıkımda gazeteciyi dövdüler

Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti.
Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

Sokak ihalesi HDP’ye kaldı

PKK, İzmir'deki saldırı ve kapatma davasını provokasyona çevirecek.

Şef Ömür Akkor'dan Türkiye'nin Gastronomi Atlası.
Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

Bu fırsatlar yatırımcıyı cezbeder

​Pandemi sonrasında küresel doğrudan yatırımı çekecek strateji.
Kanlı bir prova ve tertip

Kanlı bir prova ve tertip

​O saldırının önü arkası araştırılsın.
Karşıma çıkarsan fena yaparım

Karşıma çıkarsan fena yaparım

​Sezgin Baran Korkmaz, iki arkadaşı birbirine düşürdü.
Kırmızı listeye derin çizik

Kırmızı listeye derin çizik

​PKK'lı Ulaş Dersim öldürüldü.
Akıl sağlığı araştırılsın

Akıl sağlığı araştırılsın

​Cumhuriyetçilerden Biden'a bilişsel test yaptırma çağrısı.
Mutlu son

Mutlu son

​Her konuda anlaşma sağlandı.
Turanın ticaret yolları

Turanın ticaret yolları

Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yıllık gelir milyarları bulabilir.
Fatih Terim'e <br>'helal olsun' dedirtti

Fatih Terim'e
'helal olsun' dedirtti

​Galatasaray'ın yıldızından ses getiren milli takım kararı.

Belirsizlik son buldu

Belirsizlik son buldu

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ı ikna etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.