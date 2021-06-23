İşgalci İsrail’in doğal gaz ve petrol oyunu​​: Filistin’in enerjisini gasp ediyor

İşgalci İsrail yönetimi, Filistin’in uluslararası anlaşmalardan doğan yer altı enerji kaynaklarına ilişkin hakkını yıllardır gasp ediyor. Batı Şeria ve Gazze’de uyguladığı baskı, işgal ve abluka rejimiyle, bu bölgelerin alt yapısının güçlenmesine ve ekonomisinin büyümesine her fırsatta engel çıkartan işgalci güç, 1995’te imzalanan Oslo II anlaşmasıyla, Filistin’in hakkı olan yer altı enerji kaynaklarına ilişkin tasarrufta bulunmasına engel oluyor. Bu yolla her sene Filistin’in milyarlarca dolar gelir elde etmesinin de önüne geçiyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) hesaplamalarına göre, Levant havzasında 122 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil petrol varlığı tespit edilmiş durumda. Bu rezervlerin maddi değerinin 524 milyar dolar olduğu değerlendiriliyor.

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İŞGAL STRATEJİSİNİN BİR PARÇASI

İsrail’in Filistin topraklarında 1967’den bugüne devam eden işgal rejimi ve Gazze’ye 2007’den itibaren uyguladığı abluka, Filistin halkının, hak sahibi olduğu fosil enerji kaynaklarına ulaşmasına, işlemesine ve pazarlamasına engel oluyor. İsrail, işgal stratejisinin bir parçası olan uygulamayla, hem Filistin ekonomisini çökme noktasında tutuyor hem de kendine bağımlı kalmasını sağlayarak ihtiyaç duyulan maddi kaynağı elde etmesine engel oluyor.

DEV KEŞFE ENGEL OLDU

Filistin Yönetimi 1999 yılında İngiliz British Gas şirketiyle, Gazze açıklarında 25 yıllık bir doğal gaz arama anlaşması yapmıştı. Aynı yıl Gazze’nin 17 ila 21 mil açığında, Gaza Marine adlı oldukça büyük bir doğal gaz keşfi yapıldı. Ancak İsrail yönetiminin doğal gazın çıkarılması ve piyasa satışına çıkardığı engel nedeniyle, Filistin halkı bu dev kaynaktan istifade edemedi.

ABLUKANIN ARDINDAKİ GERÇEK

İşgalci güç 2007’den beri Gazze’ye uyguladığı ambargo ile fiilen Gazze açıklarında bilinen doğal gaz rezervlerini gasp etmiş durumda. O tarihten bugüne British Gas’ın, arama ve saha geliştirme haklarına ilişkin, Filistin yönetimini bypass ederek, İsrail hükûmetleriyle anlaşma yolunu tercih ettiği biliniyor. Öte yandan İsrail, Filistin hakları pahasına Doğu Akdeniz’de kendi çıkarına doğal gaz ve petrol tespit ve çıkarma faaliyetleri de yürütüyor.

BATI ŞERİA’DA DA ÇALIYOR

Hakeza, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Meged petrol ve doğal gaz sahasındaki enerji rezervi de İsrail tarafından çalınıyor. İşgalci güç sahanın 1948 ateşkes hattının batısında olduğunu iddia etse de, rezervin neredeyse tamamının 1967’den beri işgal altında bulunan Filistin topraklarının altında olduğu kaydediliyor.