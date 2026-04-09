İspanya ile İsrail arasında 'Tahran' kavgası: İşgalci bakanın algılarına yanıt gecikmedi

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden oldu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını söylerken, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirdi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İran terörist rejimi, bir kez daha kendi vatandaşlarını, protestocuları ve siyasi muhalifleri infaz ediyor. İspanya, Tahran'daki Büyükelçiliğini yeniden açıyor. El ele çalışıyorlar. Utanmazca. Sonsuz bir utanç kaynağı." ifadelerini kullandı.

İsrailli mevkidaşının bu sözlerine karşılık veren Albares, "Bizim Tahran Büyükelçiliğini tekrar açma kararımız barışa bir bağlılıktır." dedi.

Albares, Madrid'de meclis binasından çıkarken gazetecilere verdiği demeçte de Tahran'daki Büyükelçiliğin 7 Mart'ta "açık güvenlik nedenleriyle kapatıldığını ve şimdi yeniden açılmasının nedeninin, ABD ile İran arasındaki bu iki haftalık ateşkes süreci" olduğunu dile getirdi.

Pakistan'ın yaptığı arabuluculuğun herkes tarafından her yerde ve her platformda desteklenmesi gerektiğini belirten Albares, geçici ateşkes için belirlenen iki haftalık sürenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Albares ayrıca, "İsrail, elbette barış ve güvenlik içinde var olma hakkına sahiptir. Ama bölgedeki tüm halklar ve ülkeler, Lübnan ve Filistin halkı da aynı hakka sahiptir." diye konuştu.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.



