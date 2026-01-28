İsrail ateşkeste 100 çocuğu katletti

İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’deki sivil yoğunluklu alanlara saldırılarını durdurmadı. İsrail ordusunun saldırılarında, 10 Ekim’den beri 100’den fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze’ye yaptığı son ziyarete ilişkin elde ettiği bilgileri aktardı. Chaiban, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü,100 bin çocuğun hâlâ beslenme yetersizliği çektiğini belirtti. Ziyaretin ardından hem umut hem de endişe taşıdığını aktaran Chaiban, ateşkesin ardından 1 milyondan fazla çocuğun yaşamında iyileşmeler gördüğünü, Gazze'ye insani yardımların girdiğini ancak bu yardımların halen ihtiyaçların büyüklüğünü karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı. Birçok bölgede gıdaya erişimin arttığına işaret eden Chaiban, iki yılı aşkın süredir özgürce oyun oynayamayan çocukların yeniden oyuncaklara kavuştuğunu belirtti. Chaiban,1,6 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağlandığını, 700 bin kişiye ise battaniye ve kışlık giysiler dağıtıldığını kaydetti. 1,3 milyon kişinin uygun barınaklara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Chaiban, İnsani yardım ve ticari malzeme nakliyesi için daha fazla güzergah açılmasını İsrailli yetkililerden talep ettiklerini aktardı. Chaiban, kış koşullarına uygun çadırlar ve daha dayanıklı geçici barınaklara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.