İsrail ateşkeste 100 çocuğu katletti

İsrail ordusu, geçen yıl 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze’de 100’den fazla çocuk öldürdü. BM, şehirde 100 bin çocuğun da beslenme yetersizliği nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu duyurdu. İsrail topçu birliklerinin önceki gün Tuffah Mahallesi’ne açtığı ateş sonucunda 4 Filistinli daha hayatını kaybetti.
İşgalci İsrail ordusu, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze’deki sivil yoğunluklu alanlara saldırılarını durdurmadı. İsrail ordusunun saldırılarında, 10 Ekim’den beri 100’den fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze’ye yaptığı son ziyarete ilişkin elde ettiği bilgileri aktardı. Chaiban, Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'de 100'den fazla çocuğun öldürüldüğünü,100 bin çocuğun hâlâ beslenme yetersizliği çektiğini belirtti. Ziyaretin ardından hem umut hem de endişe taşıdığını aktaran Chaiban, ateşkesin ardından 1 milyondan fazla çocuğun yaşamında iyileşmeler gördüğünü, Gazze'ye insani yardımların girdiğini ancak bu yardımların halen ihtiyaçların büyüklüğünü karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı. Birçok bölgede gıdaya erişimin arttığına işaret eden Chaiban, iki yılı aşkın süredir özgürce oyun oynayamayan çocukların yeniden oyuncaklara kavuştuğunu belirtti. Chaiban,1,6 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağlandığını, 700 bin kişiye ise battaniye ve kışlık giysiler dağıtıldığını kaydetti. 1,3 milyon kişinin uygun barınaklara ihtiyaç duyduğunun altını çizen Chaiban, İnsani yardım ve ticari malzeme nakliyesi için daha fazla güzergah açılmasını İsrailli yetkililerden talep ettiklerini aktardı. Chaiban, kış koşullarına uygun çadırlar ve daha dayanıklı geçici barınaklara ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.
5 KİŞİ SALDIRILARDA BİR ÇOCUK SOĞUKTAN ÖLDÜ
Öte yandan, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasının başladığı ilan edilmesine rağmen işgalci İsrail ordusunun kuşatma ve bombardımanları sürüyor. İsrail ordusunun dün sabah Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine düzenlediği hava saldırılarında bir sivil yaşamını yitirdi. Gazze kent merkezinin doğusundaki Tuffah mahallesini sabah saatlerinden sonra yoğun bir şekilde hedef alan İsrail topçu birliklerinin açtığı ateş sonucunda da 4 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Hamas’tan konuya dair yapılan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin sarı hat bölgesinden çıkarak Tuffah Mahallesi yakınlarında mezarlıklara girdiği ve çok sayıda mezarı tahrip ettiği aktarıldı. İsrail ordusunun ateşkesin ikinci aşamasıyla birlikte Refah Sınır Kapısı’nı açması gerekmesine rağmen Gazze’ye yönelik uyguladığı tam kuşatma da sona ermedi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in insani yardımların girişini engellemeye devam ettiği Gazze’de etkili olan soğuk havalar nedeniyle 12 günlük bir bebeğin daha donarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada, ölen çocuğun isminin Heysem Ebu Kas olduğu belirtilirken, kış aylarının başlamasından beri donarak ölen çocuk sayısının 11’e ulaştığı kaydedildi.