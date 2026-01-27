Yeni Şafak
İsrail uçakları Suriye'ye tanımlanamayan madde püskürttü: Çiftçiler ve hayvan sahipleri uyarıldı

İsrail uçakları Suriye'ye tanımlanamayan madde püskürttü: Çiftçiler ve hayvan sahipleri uyarıldı

19:0227/01/2026, Salı
AA
Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'e ait bir uçağın Kuneytra kırsalının güneyine tanımlanamayan maddeler püskürttüğünü ifade etti. Kuneytra tarım ve orman müdürlükleri, çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İsrail uçağı, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalındaki tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttü.

Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.

Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.



