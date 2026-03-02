İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağının Berlin'de koruma altına alınması protesto edildi

"Soykırıma Karşı Hukukçular"

adlı oluşum, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Yargıtay Başsavcısı ve Berlin'deki Başsavcı ile iletişime geçerek, uluslararası tutuklama emriyle aranan savaş suçu zanlısı Binyamin Netanyahu’nun söz konusu uçakta bulunup bulunmadığını ve bu durumda kendisini tutuklayıp iade etme yükümlülüğünün doğup doğmadığını sorduklarını bildirdi.