İsrail diken üstünde

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah Komutanı Fuad Şükür'ü İran ve Lübnan'da düzenlediği iki ayrı suikastla öldüren İsrail, iki örgütün yanı sıra İran'ın vereceği muhtemel cevaba karşı alarm durumuna geçti. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı (ŞABAK), Heniyye suikastının hemen ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Bakanlar'ın etrafındaki güvenlik duvarını güçlendireceğini duyurmuştu. Heniyye'nin Tahran'da öldürülmesini kendisine karşı bir saldırı olarak da değerlendiren İran, saldırıya mutlaka cevap vereceğini ilan ederken Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, önceki gün yaptığı konuşmada Fuad Şükür'ün intikamının alınacağını ilan etmişti.

HİZBULLAH UZUN MENZİLLİ FÜZELERLE SALDIRABİLİR

İsrail basınında çıkan haberlerde, İran, Hizbullah ve Hamas'ın, Heniyye ve Şükür için vereceği muhtemel tepkilere ilişkin senaryolar geniş yer buldu. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçleri, Hizbullah'ın misillemesinin askeri üsleri mi yoksa sivil altyapıları mı hedef alacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda ancak her iki durumda da tüm senaryolara hazır. Hizbullah, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri Lübnan-İsrail sınırındaki Yahudi yerleşimlerine yoğun füze saldırıları düzenliyor. Fuad Şükür suikastını takip eden 48 saatte bölgede sükunet yaşanmış ancak örgüt, perşembe akşamı onlarca füzeyle saldırılarına yeniden başlamıştı. İsrail güvenlik birimleri, Hizbullah'ın uzun menzilli füzelerle İsrail içlerini hedef alması ya da Lübnan'ın geniş çaplı bir savaşa sürüklenmemesi için üzerinde çalışılmış bir misillemede bulunacağını düşünüyor.

NİSANDAKİ SALDIRININ TEKRARI MI OLACAK?

Heniyye'nin, başkentinde öldürüldüğü İran'ın nasıl bir karşılık vereceği konusunda ise İsrailli yetkililer rahat davranıyor. İsrail, nisan ayında Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu vurmuş ancak Tahran'ın verdiği cevap oldukça sönük kalmıştı. İşgal devleti, İran'dan benzeri bir cevabı uzak ihtimal olarak görmüyor. İsrail Kanal 12 televizyonuna göre, İran'ın vereceği en muhtemel tepki, İsrail'e 300'den fazla balistik ve seyir füzesi ve İHA fırlattığı nisan saldırısını tekrarlamak olacak. Yedioth Ahronot'a göre, İran ve Hizbullah ortak ve koordineli bir tepki verebilir zira Devrim Muhafızları, planlanması zaman alabilecek ve uygulanması haftalar sürebilecek özel bir eylem sözü verdi. Seçenekler arasında İsrail'in günlük yaşamını aksatacak siber saldırılar düzenlemek, bankaları, ulaşımı ve kritik altyapıyı hedef almak veya yurt dışındaki İsrailli yetkililere eş zamanlı suikast girişimleri yer alıyor.

HAMAS TEL AVİV'İ HEDEF ALABİLİR

İsrail ordusu'na göre, Gazze'de 10 aydır süren saldırılara rağmen işgal altındaki topraklara füze fırlatma becerisini hala kaybetmeyen Hamas'ın, başkent Tel Aviv'i füzelerle hedef alması en olası senaryolardan biri. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ordu ve ŞABAK yetkililerinin, Hamas'ın her ne pahasına olursa olsun Gazze'den İsrail'e füze fırlatacağını düşündüğü aktarıldı. Gazeteye göre, bu saldırı sembolik de olabilir çünkü Hamas'ın füze yapım ve fırlatma kapasitesi büyük ölçüde zarar gördü ve fırlatma ekipleri çok sayıda roket fırlatmak için uzun menzilli roketatarlara ulaşmada zorluk yaşayacak.

KAPSAMLI SAVAŞ ENDİŞESİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Heniyye suikastının hemen ardından İsrail'e yönelik yapılacak herhangi bir bölgesel saldırıya karşı Tel Aviv'e destek vereceğini ilan etmişti. İsrail'de ise İran'la savaş veya birçok cepheyi kapsayan kapsamlı bir bölgesel savaş olasılığı her zamankinden daha fazla konuşuluyor. Haaretz'e göre, suikastın Hizbullah'ın Beyrut'taki kalesinde gerçekleşmesi ve (Şükür'ün) çok üst düzey bir yetkili olması Hizbullah'ı yeni angajman kuralları koymaya itebilir. Yeni kuralların konulması İsrail'i de misillemede bulunmaya itebilir. Ordu yetkilileri bu aşamada geniş çaplı savaşa giden yolun kısalacağını düşünüyor.











