İsrail diken üstünde: ABD'nin Ukrayna planı deşifre oldu

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. 11'inci ayına giren savaş Donbass bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Bölgenin kontrolü için kanlı çatışmalar devam ederken New York Times (NYT) ABD'nin Ukrayna planını deşifre etti.

İSRAİLLİ YETKİLİLER ENDİŞELİ

Kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yapan haberi 'Pentagon, İsrail'de Depolanan ABD Silahlarını Ukrayna'ya Gönderiyor' başlığı ile okurlarına duyuran gazete, İsrailli yetkililerin bu durumun Rusya ile ilişkilerini bozabileceğinden endişe duyduğunu yazdı. NYT, adı açıklanmayan çok sayıda İsrailli ve Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Pentagon'un Ukrayna'nın top mermisi ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak için İsrail'deki geniş ama az bilinen Amerikan mühimmat stokundan yararlandığı duyurdu.





Gazete söz konusu anlaşmanın ne zaman yapıldığın belli olmadığının altını çizdi ancak anlaşmanın detaylarına ulaşmayı başardı. NYT, Washington'un yaklaşık 300 bin adet 155 milimetrelik mermi tedarik edilmesine izin verdiğini yazdı. Ukrayna'ya gönderilecek 300 bin merminin yaklaşık yarısının zaten Avrupa'ya sevk edildiği de gelen bilgiler arasında.

RUS LİDER AÇIKLADI: SOLEDAR DÜŞTÜ

Devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan Rus lider Putin, Soledar sonrası birliklerin yeni kazanımlara imza atacağını belirtmişti. Bu açıklama ile Rusya'nın Soledar'ı aldığı en yetkili isim tarafından da ifade edilmiş oldu.

SOLEDAR NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Soledar'ı stratejik Bakhmut şehri ve Ukrayna'nın daha geniş doğu Donbas bölgesi için yürüttüğü harekatın anahtarı olarak görüyor.

Donetsk bölgesinde tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar'ın ele geçirilmesinin, Rus birliklerinin yakındaki stratejik Bahmut kentini kuşatmasını kolaylaştıracağı belirtiliyor. Bu nedenle bölgede günlerdir kanlı çatışmalar yaşanıyor.











