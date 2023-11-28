|
Dünya

İsrail’e gitmek istemedi

Hamas 7 Ekim’de Aksa Tufanı Operasyonu’nu başlatınca Gazze’deki bazı Filistinlilerin bireysel olarak bazı İsraillileri esir aldığı biliniyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, o rehinelerden biri 21 yaşındaki Maya Regev’di. ŞÜKRAN, BYE Regev’in kendisini kaçıran gençle arkadaş olduğu ve önce İsrail’e dönmek istemediği belirtiliyor. Regev’in İsrail’e götürülürken kendisine eşlik eden Hamas üyesiyle vedalaşması dikkat çekmişti. Regev, kendisine “Bye Maya” diyen Hamas savaşçısına “Şükran, bye” karşılığını verdi.

Burak Doğan
04:00 - 28/11/2023 Tuesday
Güncelleme: 00:44 - 28/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hamas ile İsrail arasında 4 günlük ‘insani ara’ kapsamında son esir takası dün akşam gerçekleşti. Hamas, 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail’in de gece saatlerinde 33 Filistinli mahkumu serbest bırakması bekleniyordu. Hamas’ın esirlerin tamamının serbest kalması sonrası önemli bir konu için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Hamas esir aldığı İsrail askerleri ve 8 MOSSAD ajanı için ayrı bir pazarlık masası kurmayı hedefliyor. İsrail anlaşma kapsamında 4 günlük sürede 150 Filistinliyi serbest bırakacağını belirtmişti. Ancak İsrail’in, mecliste çıkarttığı yasada bu sayının 300 kişi olduğu öğrenildi. İsrail’in Hamas’ın karşısında anlaşmaktan yana olduğu da gelen bilgiler arasında.

HAMAS ESİRLERİ VERMEK İSTİYOR

Hamas ile İsrail arasında dün gerçekleşen rehine takası ile 4 günlük süreç tamamlandı. Katar, dün akşam saatlerinde Gazze’de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan “insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. Tarafların bu kapsamda rehine, esir takasının uzaması için çaba gösterdikleri, görüşmeler yaptığı kaydedildi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre, Hamas’ın elinde bulunan rehineleri verme eğiliminde olduğu öğrenildi. Hamas’ın, İsrail’in şartlara uyması halinde sivil rehineleri bırakacağı öğrenildi. Bir Filistinli yetkili, 20 ila 40 rehinenin daha serbest bırakılabileceğini söyledi. Şu anda aralarında 10 kadar çocuğun da bulunduğu 180 kişinin hâlâ Hamas'ın elinde olduğu düşünülüyor. Anlaşma ile 20 İsrailli’ye karşı 60 Filistinli’nin serbest bırakılması öngörülüyor.

AYRILMAK İSTEMEDİ

Öte yandan takas anlaşması için pazarlıklar devam ederken önceki gün gerçekleşen ikinci rehine takasında ilginç bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Maya Regev isimli İsrailli kadın ülkesine dönmek istemedi. Kendisi İsrailli yetkililere teslim edilirken “Bye Maya” diyen Hamas savaşçısına “Şükran, bye” karşılığını verdi. Maya Regev'in kısa sürede tanıştığı bir gence sevgi duyduğu ve bu nedenle ayrılmak istemediği belirtildi.



#İsrail
#Hamas
#Esir takası
2 hours ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ÇİFTÇİLERE 5.000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? Ödeme tarihleri...