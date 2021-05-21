Dünya İsraili eleştiren Pakistanlı Bakan Kureyşiye antisemitizm suçlaması
ASYA

İsrail'i eleştiren Pakistanlı Bakan Kureyşi'ye antisemitizm suçlaması

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösterenler, antisemitizm suçlamasıyla karşılaşıyor. Bunun son örneği Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi oldu. Kureyşi, verdiği röportajın ardından CNN muhabiri tarafından hedef gösterilerek antisemitik olmakla suçlandı. Kureyşi, verdiği röportajda İsrail'in medya savaşını kaybettiğini ve yenildiğini söylemişti.

Haber Merkezi AA
İsraili eleştiren Pakistanlı Bakan Kureyşiye antisemitizm suçlaması
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, CNN muhabirinin, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin ifadelerini "antisemitik" olarak nitelendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kureyşi'nin İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını belirten Çavdri, konuşma özgürlüğüne herkes tarafından eşit şekilde saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN YENİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kureyşi, dün akşam CNN muhabiri Bianna Golodryga'ya verdiği röportajda, İsrail'e yönelik kamuoyu baskısının arttığını ve İsrail'in yenildiğini, medyayı kontrol etmesine ve güçlü bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybettiğini söylemişti.

CNN MUHABİRİ HEDEF GÖSTERDİ

CNN muhabiri Golodryga, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kureyşi'yi antisemitik olmakla suçlamıştı. Muhabirin açıklamalarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

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