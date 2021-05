İsrail'i eleştiren Pakistanlı Bakan Kureyşi'ye antisemitizm suçlaması

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, CNN muhabirinin, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin ifadelerini "antisemitik" olarak nitelendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kureyşi'nin İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını belirten Çavdri, konuşma özgürlüğüne herkes tarafından eşit şekilde saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN YENİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kureyşi, dün akşam CNN muhabiri Bianna Golodryga'ya verdiği röportajda, İsrail'e yönelik kamuoyu baskısının arttığını ve İsrail'in yenildiğini, medyayı kontrol etmesine ve güçlü bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybettiğini söylemişti.

CNN MUHABİRİ HEDEF GÖSTERDİ

CNN muhabiri Golodryga, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kureyşi'yi antisemitik olmakla suçlamıştı. Muhabirin açıklamalarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

I had planned to speak with Pakistan’s foreign minister about paths towards a peaceful resolution between Israel and Hamas. Instead, he began the interview by invoking an anti-Semitic slur. Here’s the full interview. https://t.co/W8cOsWotvq — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) May 20, 2021

