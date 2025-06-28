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İsrail'in Gazze'ye ablukası sonucu 66 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye ablukası sonucu 66 çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybetti

13:5928/06/2025, Cumartesi
AA
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İsrail, açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor.
İsrail, açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve gıda girişini engellemesi sonucu yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in sınır kapılarını kapatması, çocuk maması ve besin takviyeleriyle gıda girişini engellemesi nedeniyle şiddetli yetersiz beslenmeye bağlı olarak hayatını kaybeden çocuk sayısının 66'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail'in özellikle bebekler ve hastalar gibi savunmasız gruplar için hayati öneme sahip mama ve besin takviyelerinin girişini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bunun da şiddetli gıda yetersizliğine yol açtığı kaydedildi.

"Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz"

Açıklamada, bu adımlar
“savaş suçu ve insanlığa karşı suç”
şeklinde nitelendirilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Bu uygulama, İsrail işgalinin açlığı bir silah olarak kullanarak sivilleri özellikle çocukları yok etmeyi hedeflediğini göstermektedir. Bu, uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin açık bir ihlalidir. Uluslararası toplumun utanç verici bu sessizliğini kınıyoruz."

Açıklamada, İsrail'in çocuklara karşı işlenen bu "aç bırakma suçundan" doğrudan sorumlu olduğu, aynı zamanda soykırıma destek veren ve ortak olan ülkelerin başta ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bu ağır ihlallerde fiilen suç ortağı olduklarına dikkat çekildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere, Arap ve İslam ülkelerine "acilen harekete geçme" çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'e baskı kurulması, sınır kapılarının derhal açılması, gıda ve tıbbi yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve çocuklar ile hastaların kurtarılması" talep edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, 60 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.



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