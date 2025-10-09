Yeni Şafak
İsrailli aşırı sağcı bakandan 'Hamas Gazze'de kalırsa hükümetten çekiliriz' tehdidi

22:349/10/2025, Perşembe
AA
İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir
İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu belirterek, Hamas yönetiminin varlığını sürdüremeye devam etmesiyle hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması kapsamında
"Hamas'ın Gazze'de kalması durumunda"
hükümeti devirmekle tehdit etti.

Ben-Gvir, hesabından yaptığı açıklamada, esirler döneceği için mutlu olduklarını iddia ederken Gazze'ye saldırıların hedeflerine ulaşamadıklarını söyledi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılmış İsrail hapishanelerindeki 250 Filistinli esirin serbest bırakılmasının çok ağır bir bedel olduğunu öne süren Ben-Gvir, anlaşmaya destek vermeyeceklerini ve Yahudi Gücü Partisi olarak hükümet toplantısı sırasında anlaşmaya karşı çıkacaklarını açıkladı.

"Aldatılmaya izin vermeyeceğiz"

Aşırı sağcı bakan, ana hedefin
"Hamas yönetiminin ortadan kaldırılması"
olduğunu ve Netanyahu'nun kendisine bu konuda söz verdiğini savundu.
"Aldatılmaya izin vermeyeceğiz."
iddiasında bulunan Ben-Gvir, Hamas yönetimi varlığını sürdürürse Yahudi Gücü Partisi olarak hükümetten çekileceklerini açıkladı.

Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkesi görüşen İsrail güvenlik kabinesi toplantısı sona ererken anlaşmanın onaylanacağı genişletilmiş kabine toplantısının gecikmeli başlayacağı bildirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, akşam saatlerinde İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile görüştüğü, hükümet toplantısındaki gecikmenin bu sebeple yaşandığı kaydedildi.





