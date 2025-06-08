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İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 100'den fazla zeytin ağacını kesti

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'da 100'den fazla zeytin ağacını kesti

10:348/06/2025, Pazar
AA
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Batı Şeria
Batı Şeria

İşgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Selfit kenti yakınlarında, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 100'den fazla zeytin ağacını keserek büyük bir tahribata neden oldu.

Karave Beni Hassan Belediye Başkanı İbrahim Asi, basına yaptığı açıklamada, İsraillilerin beldenin doğusundaki tarım arazilerine baskın düzenleyerek Filistinli Muhenned Sufyan Reyyan'a ait 100'den fazla zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Asi, bu olayın, belde topraklarına ve çiftçilerine yönelik sistematik saldırıların son halkası olduğunu vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre de Selfit'in batısındaki Kefr ed-Dik beldesinde de bir grup İsrailli, arazisinde bulunan Filistinli çiftçi Nasır Ferac Naci'ye saldırdı.

Naci, aldığı darbeler sonucu yaralanarak Selfit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırganlar ayrıca Filistinli Ahmed Muhammed Ali'ye ait tarım alanını da ateşe vermeye çalıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dün de Ramallah kentinde El-Muğayyir ve Ebu Felah köyleri arasında bir bölgeye baskın düzenleyerek Filistinlilere ait yaklaşık 100 zeytin ağacını kesmiş, tarım arazilerine de zarar vermişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria genelinde Filistinlilere ait zeytinliklere, tarım arazileri ve mülklerine yönelik saldırıları artarak devam ediyor.

Son bir ayda 1000'in üzerinde zeytin ağacının söküldüğü ya da kesildiği, en fazla zararın ise El Halil, Ramallah, Selfit, Tulkerim ve Nablus kentlerinde yaşandığı kaydedildi.



#Filistin
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