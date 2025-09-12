Japonya Avrupa ve Kanada'ya ilk kez savaş uçakları konuşlandıracak

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Tokyo'daki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni savaş uçağı sevkiyat planını duyurdu.

Nakatani, savunma işbirliği kapsamında hafta sonundan itibaren ASDF'ye ait F-15 jetlerinin ilk kez İngiltere, Almanya ve Kanada'ya gönderileceğini açıkladı.





Ülkelerin hava kuvvetleri arasında karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Nakatani, "Bu (sevkiyat), Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerinde güvenliğin birbirinden ayrılamaz olduğu ortak anlayışını yansıtıyor. Bu girişim aracılığıyla müttefiklerimiz ve benzer düşünen ülkelerle işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi ümit ediyoruz." dedi.





Hedef "NATO ile işbirliği"

Plan kapsamında ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido'da bulunan Çitose Hava Üssü'nde konuşlu 4 F-15 ile nakliye ve yakıt ikmal uçakları 14 Eylül-1 Ekim'de Kanada, İngiltere ve ardından Almanya'ya sevk edilecek.





Böylelikle ASDF savaş uçakları, Avrupa ülkeleri ve Kanada'ya ilk kez konuşlandırılacak ve bu ülkelerin askeri birlikleri ile işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenecek.

Ulusal basında Japonya'nın, Avrupa ve Kanada'ya ilk kez savaş uçağı konuşlandırarak NATO'daki ortaklarıyla savunma işbirliğini artırmayı planladığı ifade edildi.





Konuşlandırma planı, İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin ağustosta başkent Tokyo'ya düzenlediği ziyarette kamuoyuna duyurulmuştu. Bakan Healey, ziyaretinde Doğu Asya ülkesi Japonya için "İngiltere'nin Asya'daki en yakın güvenlik müttefiki" nitelendirmesini yapmıştı.







