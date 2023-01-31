Joe Biden'dan Ukrayna'ya kötü haber: F-16 vermeyeceğiz

Yahudilerin peygamber değil kral olarak kabul ettikleri Hz. Süleyman’ın (a.s.) MÖ. 10. yüzyılın ikinci çeyreğinde lider olduğu, gösterişli yeni evlerle süsleyip dayanıklı surlarla korumaya aldığı Kudüs’ü merkez edinerek İran-Mısır ve Yemen arasındaki geniş coğrafi sahaya hükmettiği, Siyon ve Sahre dağında kendi adıyla anılan birer saray ve mabet yaptırdığı ve namının da hükümdarlığından çok bu iki eserle yürüdüğü rivayet edilir. Onun hakkında Kur’an’dan “Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç