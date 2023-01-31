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Dünya

Joe Biden'dan Ukrayna'ya kötü haber: F-16 vermeyeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının temin edilmeyeceğini söyledi. Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları da yalanlandı.

07:04 . 31/01/2023 Salı
AA
Zelenskiy ve Biden

Zelenskiy ve Biden

Maryland'deki ziyaretinin ardından Washington'a dönen Biden, Beyaz Saray'da bir gazetecinin "ABD, Ukrayna'ya F-16 verecek mi?" sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.


Biden, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünde Avrupa'ya bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soruyu ise "Emin değilim." şeklinde cevapladı.

Diğer taraftan Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Biden, ziyaretin ne zaman olduğunu ise henüz bilmediğini söyledi.

Biden, çarşamba günü Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile yapacağı görüşmede ise bütçe limiti meselesini ele alacaklarını kaydetti.


ABD Başkanı Biden'ın Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü olan 24 Şubat'ta Ukrayna'yı ziyaret edeceği iddiaları gündeme gelmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise savaşın yıl dönümü için Biden'ın henüz bir seyahat planı olmadığı bilgisini paylaşmıştı.




#ABD
#Biden
#Ukrayna
24 dakika önce
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Joe Biden'dan Ukrayna'ya kötü haber: F-16 vermeyeceğiz
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