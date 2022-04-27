Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi Kanada Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını “soykırım” olarak nitelendiren bir kararı kabul etti. Oy birliği ile kabul edilen karardaki savaş suçları için, kitlesel vahşet, Ukraynalı sivillerin kasten öldürülmesi, cesetlerin kutsallığına saygısızlık, Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi, işkence, fiziksel zarar, zihinsel zarar ve tecavüz gibi ifadelere yer verildi.

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