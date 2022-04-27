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Dünya Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi
AMERİKA

Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi

Kanada Parlamentosu, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını “soykırım” olarak nitelendiren bir kararı kabul etti. Oy birliği ile kabul edilen karardaki savaş suçları için, kitlesel vahşet, Ukraynalı sivillerin kasten öldürülmesi, cesetlerin kutsallığına saygısızlık, Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi, işkence, fiziksel zarar, zihinsel zarar ve tecavüz gibi ifadelere yer verildi.

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Haber Merkezi AA
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusyanın saldırısı soykırım olarak nitelendi
Arşiv

Kanadalı Milletvekili Heather McPherson'ın önerisiyle oylanan kararda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Parlamentosu üyeleri tarafından yönlendirildiği kaydedilen Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin "insanlığa karşı işlediği sistematik ve kitlesel savaş suçlarına dair açık ve yeterli kanıt olduğu" ifade edildi.

'KİTLESEL VAHŞET'

  • Oy birliği ile kabul edilen karardaki savaş suçları için, kitlesel vahşet, Ukraynalı sivillerin kasten öldürülmesi, cesetlerin kutsallığına saygısızlık, Ukraynalı çocukların zorla nakledilmesi, işkence, fiziksel zarar, zihinsel zarar ve tecavüz gibi ifadelere yer verildi.

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