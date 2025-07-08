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Kanada'da eğitim sırasında küçük uçaklar havada çarpıştı: 2 Öğrenci pilot öldü

Kanada'da eğitim sırasında küçük uçaklar havada çarpıştı: 2 Öğrenci pilot öldü

22:538/07/2025, Salı
AA
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Eğitim uçuşu sırasında 2 uçak çarpıştı.
Eğitim uçuşu sırasında 2 uçak çarpıştı.

Kanada'da pilotluk eğitimi verilen bir okulda eğitim uçuşu sırasında 2 küçük uçak havada çarpıştı. 2 Pilotun hayatını kaybettiği kazada uçaklarda başka yolcu bulunmazken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kanada'nın Manitoba eyaletinde tek motorlu 2 küçük uçağın havada çarpışması sonucu 2 öğrenci pilot hayatını kaybetti.

CBC News'ün haberine göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Sözcüsü Melanie Roussel, Manitoba'nın güneyindeki Hanover bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerel saatle 08.45 sularında tek motorlu iki küçük uçağın havada çarpıştığını ve 2 öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini belirten Roussel, uçaklarda başka yolcu bulunmadığını kaydetti.

Pilotluk eğitimi veren okulun yöneticisi Adam Penner, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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