Karayipler'de 6,5 büyüklüğünde deprem: Can kaybı ya da hasar bildirilmedi

18:2527/10/2025, Pazartesi
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası’nın 162 kilometre batısında 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, ana sarsıntının ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki artçı deprem daha yaşandığını, can kaybı ya da hasar bildirilmediğini açıkladı.

Karayipler’de, Fransa’ya bağlı Guadeloupe Adası yakınlarında 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Fransa’nın Karayipler’deki denizaşırı toprağı Guadeloupe Adası’nın yaklaşık 162 kilometre batısında yerel saatle 08.38’de bir deprem gerçekleştiğini açıkladı.

USGS ada açıklarındaki 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından 6 ve 5,4 büyüklüğünde iki depremin daha yaşandığını kaydetti.

Karayipler'in doğusundaki diğer adalarda da hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.


