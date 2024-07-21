Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

Katil İsrail ordusu, Gazze'de kan akıtmaya devam ediyor...
7 Ekim tarihinde İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı soykırım sürerken, her gün yüzlerce masum hayatını kaybediyor.
Saldırıların 289'uncu gününde Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden sivillerin sayısını açıkladı.
Son 24 saatte 64 can kaybı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.
38 bin 983 kişi hayatını kaybetti
Bu saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.