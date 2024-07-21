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Dünya

Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail ordusunun hain saldırılarında Gazze'de ölü sayısının 38 bin 983 kişiye çıktığı, yaralı sayısının ise 89 bin 727 kişiye çıktığı açıklandı.

15:10 - 21/07/2024 Pazar
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Gazze
Gazze

Katil İsrail ordusu, Gazze'de kan akıtmaya devam ediyor...


7 Ekim tarihinde İsrail'in Gazze'ye karşı başlattığı soykırım sürerken, her gün yüzlerce masum hayatını kaybediyor.


Saldırıların 289'uncu gününde Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden sivillerin sayısını açıkladı.



Son 24 saatte 64 can kaybı


Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 64 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 105 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.


38 bin 983 kişi hayatını kaybetti


Bu saldırılarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 983'e, yaralananların sayısının da 89 bin 727’ye yükseldiği aktarıldı.



#Gazze
#İsrail
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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