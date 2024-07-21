Katliam sürüyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 983'e yükseldi

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, Avrupa genelinde protesto eylemleri ise sürüyor. Norveçliler, Norveç Parlamentosu önünde Gazze’ye olan desteğini her defasında gösteriyor. Aktivistler, parlamento önüne katil İsrail'in katlettiği bebekleri hatırlatmak ve soykırıma dikkat çekmek için kırmızı boyaya boyanmış oyuncak bebekler bıraktı. Söz konusu farkındalık eylemi, Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı.